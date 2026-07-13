В новосибирском небе не заметили «чужих» беспилотников

За минувшую неделю главное управление МВД по Новосибирской области получило 59 сообщений о нахождении в воздухе беспилотников. Об этом заместитель начальника регионального главка полиции Кирилл Травин сообщил в ходе оперативного совещания у губернатора Андрея Травникова 13 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«По 52 информация не подтвердилась, по семи фактам полеты были санкционированы»,— рассказал господин Травин о результате проверки этих сообщений.

Как писал «Ъ-Сибирь», 6 июля в Новосибирской области впервые дали сигнал о беспилотной опасности. Это произошло после налета БПЛА на Омский нефтеперерабатывающий завод.

Валерий Лавский