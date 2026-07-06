В Новосибирской области впервые ввели беспилотную опасность

На территории Новосибирской области впервые объявлена беспилотная опасность. Об этом в своем канале в «Макс» сообщает РСЧС региона.

«По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами. Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место», — говорится в сообщении ведомства.

Как писал «Ъ-Сибирь», вечером 6 июля беспилотная опасность была объявлена в Омской области. Дроны атаковали Омский НПЗ — крупнейший в России. Глава региона Виталий Хоценко сообщил, что ПВО Минобороны России уничтожило большую часть летевших беспилотников. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. В 22:29 по местному времени губернатор сообщил об отмене беспилотной опасности.

Александра Стрелкова