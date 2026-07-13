Гибралтар впервые за 118 лет отменит пограничный контроль с Испанией

С 15 июля британская заморская территория Гибралтар отменяет пограничный контроль с Испанией. Ожидается, что отмена границы, действующей с 1908 года, принесет значительные выгоды, облегчив поток людей между территориями и, возможно, частично компенсирует экономический дисбаланс между испанской Андалусией и Гибралтаром, сообщает BBC.

Отмена погранконтроля является частью соглашения между Европейским союзом и Великобританией после выхода последней из ЕС. Жители Гибралтара выступали против Брексита: на референдуме 2016 года 96% из них проголосовали за сохранение членства в ЕС. Еще одним важным фактором стали существующие тесные торговые отношения Гибралтара с ЕС, а также опасения по поводу логистических проблем, которые может создать Brexit. По итогам многолетних переговоров с участием Испании, ЕС и Великобритании было найдено решение, согласно которому Гибралтар должен войти в Европейский таможенный союз и Шенгенскую зону свободного передвижения.

По информации главного министра Гибралтара Фабиана Пикардо, договоренности вступают в силу на временной основе до момента их одобрения парламентами Великобритании и Европейского союза, которые формально еще не получены. По его словам, соглашение обеспечит «полную и абсолютную свободу перемещения людей и товаров» между Гибралтаром, с одной стороны, и Испанией и ЕС, с другой. Наиболее очевидной экономической выгодой для Гибралтара станет увеличение числа прибывающих туристов.

В Гибралтаре проживает около 40 тыс. человек. Ежедневная маятниковая рабочая миграция с граничащим испанским городом Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон составляет около 15 тыс. человек.

Влад Никифоров