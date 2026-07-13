Гибралтар впервые за 118 лет отменит пограничный контроль с Испанией
С 15 июля британская заморская территория Гибралтар отменяет пограничный контроль с Испанией. Ожидается, что отмена границы, действующей с 1908 года, принесет значительные выгоды, облегчив поток людей между территориями и, возможно, частично компенсирует экономический дисбаланс между испанской Андалусией и Гибралтаром, сообщает BBC.
Отмена погранконтроля является частью соглашения между Европейским союзом и Великобританией после выхода последней из ЕС. Жители Гибралтара выступали против Брексита: на референдуме 2016 года 96% из них проголосовали за сохранение членства в ЕС. Еще одним важным фактором стали существующие тесные торговые отношения Гибралтара с ЕС, а также опасения по поводу логистических проблем, которые может создать Brexit. По итогам многолетних переговоров с участием Испании, ЕС и Великобритании было найдено решение, согласно которому Гибралтар должен войти в Европейский таможенный союз и Шенгенскую зону свободного передвижения.
По информации главного министра Гибралтара Фабиана Пикардо, договоренности вступают в силу на временной основе до момента их одобрения парламентами Великобритании и Европейского союза, которые формально еще не получены. По его словам, соглашение обеспечит «полную и абсолютную свободу перемещения людей и товаров» между Гибралтаром, с одной стороны, и Испанией и ЕС, с другой. Наиболее очевидной экономической выгодой для Гибралтара станет увеличение числа прибывающих туристов.
В Гибралтаре проживает около 40 тыс. человек. Ежедневная маятниковая рабочая миграция с граничащим испанским городом Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон составляет около 15 тыс. человек.
Влияние Брексита на Великобританию выразилось в снижении ВВП страны, который к 2025 году мог бы быть на 6–8% выше, сохрани Великобритания членство в Евросоюзе (ЕС). Также фиксируются потери в инвестициях (18%), уровне занятости (4%) и производительности труда (3–4%). Основным фактором стало утрата свободного доступа к европейскому рынку и связанные с этим издержки для технологически развитых компаний, ориентированных на глобальный рынок. Период адаптации к жизни вне ЕС совпал с пандемией COVID-19, однако исследователи считают влияние пандемии на структурные сдвиги ограниченным, подчеркивая, что накопленные проблемы продолжают тормозить экономический рост Великобритании.
В целом, данные выводы служат напоминанием о проблемах, которые могут возникнуть при разрушении связей между странами. Эти оценки совпадают с пессимистичными прогнозами, сделанными ещё в 2016 году, до начала имплементации Брексита.