ВМС России и Китая на учениях в Желтом море отбили условную атаку беспилотников
Тренировка отражения атаки беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров прошла в рамках совместных китайско-российских учений «Морское взаимодействие — 2026», сообщила в понедельник пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).
Отряд кораблей ВМФ РФ и ВМС Народно-освободительной армии Китая отбил условную массированную атаку робототехнических комплексов в Желтом море. В стрельбах были задействованы артиллерийские установки, пулеметные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы. Отрабатывалось совместное маневрирование, действия против подводных и надводных кораблей, а также спасательные операции.
Совместные учения проходят 6—13 июля в акватории и воздушном пространстве близ китайского порта Циндао. Российскую сторону представляет отряд кораблей ТОФ в составе гвардейского крейсера «Варяг», корвета «Резкий», дизельной подлодки «Уфа» и спасательного судна «Игорь Белоусов». Китай направил на учения эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», дизельную подлодку типа «Юань», а также судно снабжения «Кэкэсили-ху» и спасатель «Янчэнху».
По окончании учений часть военнослужащих с обеих сторон отправится в намеченный район Тихого океана для проведения совместного морского патрулирования.
Совместные учения «Морское взаимодействие – 2026» между ВМФ России и ВМС Китая являются частью ежегодной программы сотрудничества между вооруженными силами двух стран. Цель этих маневров — отработка совместных действий при возникновении угроз безопасности, защита регионального мира и стабильности, а также обмен опытом военных моряков. Эти учения традиционно носят оборонительный характер и, как заявляют стороны, не направлены против других стран.
Подобные совместные учения и морские патрулирование проводятся Россией и Китаем регулярно, в том числе в Японском и Восточно-Китайском морях, а также в Тихом океане. Например, в 2025 году прошли учения «Морское взаимодействие – 2025», а в 2024 году — «Морское взаимодействие – 2024» и «Бэйбу/Взаимодействие — 2024», в ходе которых также отрабатывались противолодочные и противовоздушные задачи, спасательные операции и действия против условного противника. В 2022 году было проведено рекордное количество совместных учений за 20 лет — шесть. Это подчеркивает тенденцию к углублению стратегического партнерства и оперативной совместимости флотов России и Китая.