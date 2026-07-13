ВМС России и Китая на учениях в Желтом море отбили условную атаку беспилотников

Тренировка отражения атаки беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров прошла в рамках совместных китайско-российских учений «Морское взаимодействие — 2026», сообщила в понедельник пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

Отряд кораблей ВМФ РФ и ВМС Народно-освободительной армии Китая отбил условную массированную атаку робототехнических комплексов в Желтом море. В стрельбах были задействованы артиллерийские установки, пулеметные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы. Отрабатывалось совместное маневрирование, действия против подводных и надводных кораблей, а также спасательные операции.

Совместные учения проходят 6—13 июля в акватории и воздушном пространстве близ китайского порта Циндао. Российскую сторону представляет отряд кораблей ТОФ в составе гвардейского крейсера «Варяг», корвета «Резкий», дизельной подлодки «Уфа» и спасательного судна «Игорь Белоусов». Китай направил на учения эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», дизельную подлодку типа «Юань», а также судно снабжения «Кэкэсили-ху» и спасатель «Янчэнху».

По окончании учений часть военнослужащих с обеих сторон отправится в намеченный район Тихого океана для проведения совместного морского патрулирования.

Эрнест Филипповский