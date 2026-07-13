В Приморье туристы задержаны за попытку попасть в район границы трех государств

В Приморском крае наряд погранслужбы пресек попытку группы туристов на гидроциклах попасть в пограничную зону и высадиться на пляж недалеко от устья реки Туманная. В этом районе сходятся границы трех государств — России, КНР и КНДР.

«В Приморье впервые пресечена попытка несогласованного захода туристической группы в морскую акваторию, где установлен пограничный режим»,— сообщила пресс-служба правительства региона. Пятеро туристов на гидроциклах, согласно официальным уведомлениям, направлялись в район острова Фуругельма, но намеренно отклонились от утвержденного маршрута. При попытке высадиться на пляж неподалеку от границ трех государств нарушители пограничного режима были задержаны.

В отношении пяти человек составлены протоколы по ст. 18.2 КоАП РФ («Нарушение пограничного режима в пограничной зоне»). Им грозят штрафы до 5 тыс. руб.

Власти Приморья предупреждают, что попытка туристов нарушить правила пограничного режима на юго-западе края «может повлечь нарушение границы и спровоцировать международный конфликт».

Алексей Чернышев, Владивосток