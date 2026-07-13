Около 30 туристов в турецком отеле обратились к врачам с симптомами отравления

Около 30 постояльцев пятизвездочного отеля в турецком городе Кушадасы госпитализированы с симптомами отравления. Об этом сообщает Turizmnews.

Постояльцы отеля питались в формате «шведский стол» по системе «все включено». После того как несколько человек пожаловались на тошноту, рвоту, боли в животе и высокую температуру, в отель направили медицинские бригады.

Полиция начала расследование. Были взяты пробы продуктов и воды для лабораторного анализа.