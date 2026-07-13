Эффект от внедрения цифрового рубля может составить 423 млрд рублей в год
Потенциальный экономический эффект от внедрения цифрового рубля в России может составить до 423 млрд руб. в год. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Центрального университета. Оценка учитывает полный потенциал инструмента при широком распространении.
По данным авторов исследования, основную выгоду сможет получить реальный сектор экономики — до 348 млрд руб. ежегодно за счет снижения издержек на переводы, ускорения расчетов и автоматизации сделок. Банковский сектор сможет зарабатывать до 75 млрд руб. в год, предлагая бизнесу смарт-контракты, решения для казначейства и новые сервисы.
Больше всего вклада в экономику способны внести трансграничные расчеты с использованием цифровых валют центральных банков — до 130 млрд руб. в год. Сокращение стоимости обычных платежей и автоматизация операций могут принести еще до 128 млрд руб., оптимизация управления ликвидностью — до 100 млрд руб., а внедрение смарт-контрактов для сложных сделок — до 65 млрд руб.
Массовое внедрение цифрового рубля начнется 1 сентября: с этого дня крупнейшие банки будут обязаны предоставить клиентам возможность открывать кошельки для такой формы валюты.
Цифровой рубль — это третья форма российской национальной валюты, эмитируемая Банком России, наряду с наличными и безналичными деньгами. Его внедрение направлено на развитие цифровых технологий, повышение доступности и скорости расчетов, а также снижение издержек. Для граждан операции с цифровым рублём будут бесплатными, а для бизнеса предусмотрена низкая комиссия в 0,3% от платежа, что существенно выгоднее эквайринга. При этом Центральный банк будет оператором платформы и будет контролировать все операции, что обеспечит высокий уровень прозрачности движения средств.
Центробанк запустил пилотный проект цифрового рубля в августе 2023 года, и массовое внедрение было запланировано на сентябрь 2026 года. Однако, ранее были планы на массовое внедрение уже к июлю 2025 года. Перенос сроков обусловлен необходимостью оценить востребованность сервисов и обеспечить безопасность системы. Ожидается, что цифровой рубль не увеличит денежную массу, а лишь изменит её структуру, причём переток средств с банковских счетов в цифровые рубли может повлиять на ликвидность банковского сектора, но Центробанк готов обеспечить его устойчивость.