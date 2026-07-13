Эффект от внедрения цифрового рубля может составить 423 млрд рублей в год

Потенциальный экономический эффект от внедрения цифрового рубля в России может составить до 423 млрд руб. в год. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Центрального университета. Оценка учитывает полный потенциал инструмента при широком распространении.

По данным авторов исследования, основную выгоду сможет получить реальный сектор экономики — до 348 млрд руб. ежегодно за счет снижения издержек на переводы, ускорения расчетов и автоматизации сделок. Банковский сектор сможет зарабатывать до 75 млрд руб. в год, предлагая бизнесу смарт-контракты, решения для казначейства и новые сервисы.

Больше всего вклада в экономику способны внести трансграничные расчеты с использованием цифровых валют центральных банков — до 130 млрд руб. в год. Сокращение стоимости обычных платежей и автоматизация операций могут принести еще до 128 млрд руб., оптимизация управления ликвидностью — до 100 млрд руб., а внедрение смарт-контрактов для сложных сделок — до 65 млрд руб.

Массовое внедрение цифрового рубля начнется 1 сентября: с этого дня крупнейшие банки будут обязаны предоставить клиентам возможность открывать кошельки для такой формы валюты.