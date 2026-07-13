Число сбитых вблизи Москвы БПЛА увеличилось до 24

Силы ПВО сбили еще пять беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала ночи вблизи столицы уничтожено 24 БПЛА.

Московский аэропорт Жуковский приостановил прием и отправку самолетов в третий раз с начала ночи, сообщила Росавиация. В районе аэропортов Домодедово и Внуково также действуют ограничения на использование воздушного пространства. Временно работу приостанавливал и аэропорт Шереметьево.

Накануне силы ПВО сбили вблизи Москвы 63 беспилотника. Сергей Собянин уточнял, что всего в сторону столицы было запущено около 300 БПЛА. Большинство из них сбиты на дальних рубежах.