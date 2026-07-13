Из-за атаки БПЛА вблизи Ставрополя начался пожар на промзоне
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в окрестностях Ставрополя силы ПВО отражают атаку беспилотников. На территории промышленной зоны в хуторе Вязники Шпаковского округа начался пожар.
«Работают пожарные расчеты, другие экстренные службы, на месте происшествия также находится глава округа Игорь Владимирович Серов»,— указал господин Владимиров. Других подробностей губернатор не привел.
Режим беспилотной опасности введен в Ставропольском крае примерно в 1:00 мск. Предупреждение продолжает действовать.
Ставропольский край неоднократно подвергался атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Из-за таких атак в регионе ранее уже возникали пожары на промышленных объектах, в частности, в Буденновском округе и Невинномысске. В связи с беспилотной опасностью в крае вводились временные ограничения на работу аэропортов, отменялись занятия в школах, а для учащихся вводилось дистанционное обучение.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров регулярно информирует об отражении атак БПЛА и их последствиях. Ранее он сообщал о падении обломков дронов в Ставрополе и Невинномысске, указывая, что в некоторых случаях повреждений жилых домов и пострадавших не было, но в других фиксировались травмы у людей. В целом, инциденты с БПЛА в Ставропольском крае и других регионах России часто приводят к пожарам на промышленных объектах или объектах топливно-энергетического комплекса.