Из-за атаки БПЛА вблизи Ставрополя начался пожар на промзоне

Составлено ИИ-Ассистентъ

Ставропольский край неоднократно подвергался атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Из-за таких атак в регионе ранее уже возникали пожары на промышленных объектах, в частности, в Буденновском округе и Невинномысске. В связи с беспилотной опасностью в крае вводились временные ограничения на работу аэропортов, отменялись занятия в школах, а для учащихся вводилось дистанционное обучение.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров регулярно информирует об отражении атак БПЛА и их последствиях. Ранее он сообщал о падении обломков дронов в Ставрополе и Невинномысске, указывая, что в некоторых случаях повреждений жилых домов и пострадавших не было, но в других фиксировались травмы у людей. В целом, инциденты с БПЛА в Ставропольском крае и других регионах России часто приводят к пожарам на промышленных объектах или объектах топливно-энергетического комплекса.