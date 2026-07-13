63 человека пострадали при пожаре в баре в Бангкоке

63 человека госпитализировали после пожара в баре Бангкока, 22 из них находятся в тяжелом состоянии. Погибли 27 человек.

Как передает Reuters, пожар произошел в заведении на Сой Латпхрао, 1. Он начался в 23:57 по местному времени (19:57 мск), его потушили за полчаса.

К моменту прибытия спасателей огонь полностью охватил здание, сообщил глава Департамента по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий Суриячаи Равиван. По словам очевидцев, возгорание началось перед сценой в баре. Помещение моментально заполнилось густым дымом. Это вынудило многих посетителей бежать в заднюю часть заведения к туалетам, однако пожарных выходов там не оказалось.