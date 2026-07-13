Во Франции из-за жары остановлены три атомных реактора
Все три атомных реактора во Франции были переведены на пониженную мощность из-за аномальной жары. В первую очередь решение принято для минимизации ущерба экосистеме, который наносит сбрасываемая станциями горячая вода.
Как сообщает газета Le Figaro, госкомпания Electricite de France (EDF) также скорректировала нагрузку еще на восьми объектах. Полная остановка коснулась реактора № 2 на АЭС «Гольфеш» (река Гаронна), реактора № 3 на АЭС «Бюже» (река Рона) и реактора № 2 на АЭС «Шо» (река Маас). На пониженную мощность были переведены реакторы на АЭС «Сент-Альбан», «Блайе», «Трикастен», а также другие блоки станций «Бюже» и «Шо».
Всего во Франции 57 ядерных реакторов, они обеспечивают около 70% производства электроэнергии. Для каждого объекта установлено предельное значение температуры воды. В 37 департаментах Франции действует максимальный «красный» уровень опасности из-за высоких температур.
Остановка и снижение мощности атомных реакторов во Франции являются следствием аномальной жары, которая в последние годы становится «новой реальностью» для Европы и приводит к масштабным проблемам. В частности, в июне 2026 года Западная Европа пережила самый жаркий июнь в истории наблюдений, а в ряде стран были зафиксированы тысячи избыточных смертей, связанных с высокими температурами. Правительства европейских стран, включая Францию, вынуждены принимать экстренные меры, такие как совещания по борьбе с жарой, повышение уровней погодной опасности и закрытие общественных мест.
Высокие температуры создают серьезную нагрузку на европейские энергосистемы, что проявляется в скачках цен на электроэнергию и падении экспортного потенциала Франции. Экологические нормы требуют от операторов АЭС снижать или прекращать работу из-за риска перегрева речной воды, используемой для охлаждения реакторов. Это подчеркивает уязвимость ядерной энергетики перед климатическими изменениями, несмотря на то, что Франция традиционно активно использует АЭС для производства около 70% электроэнергии, а некоторые страны считают атомную энергетику «чистым» источником энергии, стремясь увеличить её долю для достижения углеродной нейтральности.