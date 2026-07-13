Временно перекрыто движение по единственной дороге между Россией и Южной Осетией

До утра понедельника остановлено движение всех видов транспорта на участке Транскавказской автомагистрали, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

«В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали запрещено движение всех автотранспортных средств на участке н.п. Бурон — Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях»,— указано в сообщении.

Движение закрыто в период с 21:30 мск 12 июля до 9:00 мск 13 июля. МЧС уточнило, что ограничения введены из-за плохой погоды — на трассе идет дождь и начались камнепады.

Транскавказская автомагистраль — единственная дорога, которая связывает Южную Осетию с Россией.