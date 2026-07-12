На подлете к Москве сбили три беспилотника

Средства ПВО России уничтожили три беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram. Всего с шести утра на подлете к столице сбили 46 беспилотников.

Последний раз господин Собянин сообщал об уничтожении БПЛА в 18:45 мск. Тогда силы ПВО уничтожили два дрона.

Власти частично ограничили работу столичных аэропортов Внуково и Домодедово. Они принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.