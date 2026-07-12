В аэропортах четырех городов России приостановили прием и выпуск самолетов

В аэропортах Казани, Самары, Ульяновска и Чебоксар («Баратаевка») ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Ограничения объяснили обеспечением безопасности полетов.

Ранее сегодня частичные ограничения ввели также в аэропорту Сочи. Рейсы там отправляют и принимают по согласованию с соответствующими органами.