В аэропортах четырех городов России приостановили прием и выпуск самолетов
В аэропортах Казани, Самары, Ульяновска и Чебоксар («Баратаевка») ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Ограничения объяснили обеспечением безопасности полетов.
Ранее сегодня частичные ограничения ввели также в аэропорту Сочи. Рейсы там отправляют и принимают по согласованию с соответствующими органами.
Введенные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани, Самары, Ульяновска и Чебоксар, а также ранее в Сочи, объясняются Росавиацией обеспечением безопасности полетов. Подобные меры часто вводятся в ответ на угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. В некоторых регионах, включая Татарстан, Чувашию, Ульяновскую и Самарскую области, была объявлена угроза атаки БПЛА.
В течение 2025 и 2026 годов неоднократно вводились временные ограничения на работу аэропортов в различных регионах России, включая Уфу, Нижнекамск, Оренбург, Ярославль, Калугу, Пензу, Краснодар, Саратов, Волгоград, Геленджик, Владикавказ, Грозный, Магас, Махачкалу, Ижевск, Киров, Нижний Новгород, Псков, Череповец, Пермь и Екатеринбург. Эти меры также были связаны с обеспечением безопасности полетов и угрозами БПЛА, сбитых беспилотниками над рядом российских регионов.