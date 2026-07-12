Фильм о Майкле Джексоне стал первым собравшим $1 млрд байопиком

Биографический фильм «Майкл» о певце Майкле Джексоне, вышедший на экраны 23 апреля, собрал в мировом прокате $1,001 млрд. Он стал наиболее прибыльным фильмом студии Lionsgate и самым кассовым байопиком в истории, сообщает издание Variety.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Майкл»

Фото: GK Films, Universal Pictures, Lionsgate Productions Кадр из фильма «Майкл»

Фото: GK Films, Universal Pictures, Lionsgate Productions

В американских кинотеатрах картина собрала $371,8 млн, а за рубежом — еще $629,8 млн. Только за первые выходные байопик о Майкле Джексоне заработал $314 млн. Благодаря повторным показам «Майкл» стал мировым лидером кассовых сборов среди биографических фильмов. Он обогнал «Оппенгеймера» 2023 года, заработавшего $975 млн, и «Богемскую рапсодию» 2018 года — ранее самый прибыльный музыкальный байопик ($911 млн).

Спродюсировавшая «Майкла» студия Lionsgate занималась распространением фильма в Северной Америке, а студия Universal организовала международный прокат. До байопика о знаменитом певце самым кассовым фильмом Lionsgate были «Голодные игры: И вспыхнет пламя» 2013 года ($865 млн).

Режиссер картины Антуан Фукуа заявил, что преодоление отметки в $1 млрд «трогает до глубины души». «Это достижение принадлежит всем, кто объединился с общим видением, чтобы почтить память одного из величайших артистов», — заявил господин Фукуа.

Фильм «Майкл» рассказывает о пути певца от группы Jackson 5 до статуса короля поп-музыки. Роль Майкла Джексона сыграл племянник певца Джаафар Джексон — это был дебют актера в кино.

Подробнее — в рецензии «Ъ» «Возвращение короля».