Списочным порядком

“Ъ” продолжает рассказывать об основных событиях партийной жизни и о том, как они могут повлиять на результаты осенних выборов в Госдуму. На минувшей неделе все внимание было приковано к спискам: Центральная избирательная комиссия (ЦИК) вошла в ежедневный режим, принимая и заверяя перечни фамилий даже по выходным. Документы парламентской пятерки прошли этот этап без проблем, хотя и не без потерь — по собственному желанию из гонки выбыли два одномандатника. К спискам малых партий у комиссии возникают пока только технические вопросы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Правом выдвинуть кандидатов на выборы в Госдуму воспользовались 11 из 17 партий, которые его имели, сообщили в Центризбиркоме. Помимо парламентской пятерки, это Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Яблоко», «Родина», «Зеленые» и Партия прямой демократии. Все они являются обладателями «парламентской льготы», то есть избавлены от необходимости собирать подписи в свою поддержку. Не воспользовались правом участвовать в думских выборах Демократическая партия России, Партия за справедливость, Партия прогресса, Российская партия свободы и справедливости, Казачья партия России, а также Партия возрождения России.

Первым был заверен список ЛДПР — 247 кандидатов в федеральном перечне и 224 человека по одномандатным округам (либерал-демократы не закрыли только Кавминводский округ на Ставрополье). Замечаний к документам у комиссии не возникло. Также без претензий со стороны Центризбиркома прошла этап заверения КПРФ. Коммунисты выдвинули в федеральном списке 333 человека, а также по кандидату в каждом округе. 9 июля Компартия первой подала в ЦИК пакет документов для регистрации (на проверку у комиссии есть десять дней).

Помарки в документах были обнаружены у «яблочников» (касались 25 кандидатов), «пенсионеров» (33), коммунистов (27), а также «родинцев» (12). Однако критического характера они не носили, о чем выдвиженцев проинформировали заранее: каждой партии дали два дня, чтобы исправить недочеты. Председатель ЦИКа Элла Памфилова пообещала, что все участники выборов могут рассчитывать на «абсолютно равножелательное отношение» со стороны комиссии. После работы над ошибками уже заверены документы «Яблока» (274 человека в федеральном списке и 137 одномандатников) и Партии пенсионеров (261 и 108).

«Единая Россия», которая в этом году впервые выставила кандидатов во всех одномандатных округах, к стадии заверения одного из них все-таки лишилась: решением президиума генерального совета отозван Алексей Грушин — замгендиректора АО «Химград», который был выдвинут кандидатом по Московскому округу в Татарстане. В пресс-службе партии власти “Ъ” пояснили, что кандидат «просто не принес документы». В федеральном списке единороссов — 390 человек.

Также недосчитались одного мажоритарщика и «Новые люди». Бывший первый вице-губернатор Запорожской области, политтехнолог Сергей Толмачев вышел из гонки в Рязанском округе. Господин Толмачев пояснил, что сделал это по собственному желанию, поскольку теперь у него будут «другие, более важные задачи». В результате в федеральном списке партии 298 кандидатов, по округам — 215.

Пока ожидают заверения списки «Справедливой России», «Зеленых» и Партии прямой демократии. На момент завершения срока приема документов число самовыдвиженцев достигло 80 человек, сообщили в Центризбиркоме. Пять лет назад в думской кампании самостоятельно пытались поучаствовать 174 кандидата.

Андрей Прах

Законотворческая политика

На минувшей пленарной неделе депутаты Госдумы приняли рамочный закон о развитии технологий искусственного интеллекта в России, ряд инициатив об ужесточении миграционной политики, документ о мерах поддержки и модернизации «Почты России», а также несколько законопроектов о поддержке участников спецоперации и членов их семей. Кроме того, был одобрен проект закона, который предоставляет Минобороны и Росгвардии право получать сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния из Единого государственного реестра ЗАГС в электронной форме.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин («Единая Россия») совместно с председателем Совета федерации Валентиной Матвиенко и рядом депутатов подготовили и направили в профильный комитет законопроект, призванный упростить и ускорить закупочные процедуры в регионах. Документ предусматривает временное повышение порога начальной цены контракта для проведения электронного запроса котировок до 20 млн руб., увеличение лимита начальной максимальной цены контракта с предприятиями МСП с 20 млн до 30 млн руб., а также возможность замены предметов закупок на товары с аналогичными характеристиками.

Депутаты от КПРФ внесли законопроект о запрете многодневного голосования на выборах, где применяется дистанционное электронное голосование. «Новые люди» выдвинули инициативу о расширении возможностей материнского капитала. «Справедливая Россия» предложила предоставить гражданским саперам статус ветерана боевых действий.

Самое главное, что за последнее время удалось «Единой России» (ЕР) — это выскочить из запретительской повестки. Они двигают какие-то темы в рамках послаблений, например, продление гаражной амнистии, то есть аккуратно отстраиваются от ярлыка «партии запретов». «Новые люди» (НЛ) начали кампанию в регионах, они очень четко стилистически отличаются от других партий. Есть ощущение многочисленности сторонников и удержание ниши молодых, прогрессивных, позитивных. В День семьи, любви и верности включили манифест Ксении Горячевой о защите прав женщин, тема неплохо двигается в среде молодежи.

У ЛДПР продолжается хаотичное бурление различных инициатив, предполагающих раздачу бюджетных денег разным категориям населения при полной неизвестности, откуда эти деньги брать. У ЛДПР есть свой министр, Михаил Дегтярев, который одновременно возглавляет Олимпийский комитет России. Он добился больших результатов на этой неделе. Но партия никак на это не отреагировала. Зато предложила абсолютно непродуктивную идею сбора подписей под обращением к президенту о поддержке семей. У ЛДПР просто нет стратегии, мы видим продолжающееся бегство из партии активистов в регионах.

КПРФ ведет достаточно тонкую игру. С одной стороны, есть понятная система разменов, компромиссов и договоренностей с властью. С другой стороны, им помогают правоохранительные органы прессингом против региональных активистов. Власть дает избирателю сигнал, что считает КПРФ самой оппозиционной партией. «Справедливая Россия» (СР), на мой взгляд, допустила стратегическую ошибку, включив в свои списки по новым регионам бывшего первого вице-премьера Украины Сергея Арбузова. Там он никакой популярностью не пользуется, зато принес с собой, помимо, видимо, каких-то спонсорских средств, тяжелое наследие режима Виктора Януковича.

На фоне сдержанной активности остальных партий заметным стало выступление представителя федеральной пятерки ЕР Евгения Поддубного против «перегибов при исполнении законов». На законодательном треке приняты инициативы партии о приоритетном зачислении детей добровольцев в кадетские классы и продлении «гаражной амнистии».

Для ЛДПР главным инфоповодом стал скандал вокруг первого зампреда комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева — члена партии «Родина», входящего во фракцию ЛДПР. Партия также синхронно с ЕР продвигала отмену устаревших норм. У КПРФ заметность партии обеспечили иск Нины Останиной к Горячевой из-за полемики о домашнем насилии, предложение Георгия Камнева запретить многодневное голосование при ДЭГ, а также требование Геннадия Зюганова законодательно закрепить статус конфликта с Украиной.

Присутствие НЛ в информационном поле свелось к отдельным выступлениям Владислава Даванкова, включая предложение отменить домашние задания для первоклассников, критику доначисления налогов и штрафов для маркетплейсов и благодарность Дегтяреву. Публичная активность СР ограничилась традиционными социально-экономическими инициативами Сергея Миронова.

ЕР столкнулась с настоящим «черным лебедем»: дефицит бензина во многих регионах ударил по исполнительной власти, а в подавляющем большинстве губернаторы — это секретари политсоветов ЕР. Единороссы пытаются отработать эту проблему, показать включенность, ездят по АЗС и стараются успокоить людей. Но антирейтинг и падение рейтинга партия получит, потому что проблема болезненная. Стояние в очередях — повод для людей высказать все о региональной власти и партии.

КПРФ как раз слабо отрабатывает тему с дефицитом топлива. В некоторых регионах Компартия старается возглавить протест, но не видно, чтобы она делала это в федеральном масштабе. Есть страх раскачать ситуацию и войти на этой почве в конфликт с исполнительной властью, также коммунистам часто не хватает оперативности и быстроты.

ЛДПР, с одной стороны, нужно продолжать усиливать команду Леонида Слуцкого, чтобы увеличивать управляемость, а с другой — стараться сохранить память о Жириновском. Если на региональных выборах удавалось проскочить на тонкой линии между признанием, что Жириновский мертв, и необходимостью прокачивать новые лица, то теперь задача становится сложнее.

СР может справедливо претендовать на провал недели. Включение в список Арбузова — это настолько неудачный ход, что непонятно, сравнится ли он с кувалдой Пригожина или, может быть, даже превзойдет ее. СР вошла в диссонанс с собственным же имиджем партии, которая отстаивает интересы бойцов СВО и их семей: у части патриотического лагеря Арбузов вызывает жесточайшую идиосинкразию. СР никак не прокомментировала и не объяснила это решение, что еще больше усугубляет ситуацию.

НЛ тоже запустили кампанию, но, честно говоря, пока нет какой-то действительно интересной стратегической линии кроме горячевского «манифеста женщин». Он фактически спасает партию. При этом НЛ неплохо отрабатывает бензиновый кризис — они создают в регионах чаты для коммуникации водителей.