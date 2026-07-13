Малый бизнес прибавил в индивидуальности

После ежегодного большого обновления реестра МСП по состоянию на 10 июля в нем числятся 6,6 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — на 3,5% больше, чем было годом ранее, следует их данных Федеральной налоговой службы. Прирост обеспечили индивидуальные предприниматели, которых стало больше на 7,8%, число же организаций, напротив, сократилось на 5,2%. Эксперты связывают такую разнонаправленную динамику как с попытками предпринимателей оптимизировать бизнес на фоне роста налоговой нагрузки, так с техническими причинами: пределы годовой выручки для нахождения в МСП-реестре не индексировались с 2016 года, и часть организаций может выбывать из него в силу инфляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты полагают, что одной из причин снижения числа юрлиц в секторе МСП могла стать активизация борьбы ФНС со схемами дробления и ухода в тень

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Эксперты полагают, что одной из причин снижения числа юрлиц в секторе МСП могла стать активизация борьбы ФНС со схемами дробления и ухода в тень

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), внесенных в соответствующий реестр ФНС, за год выросло на 3,5% — до 6,6 млн, следует из данных, обновленных службой 10 июля. Реестр МСП проходит чистку раз в год: по сравнению с 10 июля 2025 года количество индивидуальных предпринимателей в этом секторе выросло на 7,8%, до 4,6 млн, юридических лиц, напротив, сократилось на 5,2%, до 2 млн. Доля субъектов из МСП-реестра от общего количества действующих в стране организаций и ИП составила 81,8% против 81,1% годом ранее.

Поясним, в реестр попадают юрлица и «индивидуалы» по таким критериям, как размер годовой выручки и количество сотрудников. Для микропредприятий пороговое значение — не более 120 млн руб. выручки и до 15 человек персонала; для малых предприятий — 800 млн руб. и 100 человек; для средних — 2 млрд руб. и 250 человек. При большом обновлении реестра на 10 июля из него, в частности, исключаются как превысившие этот порог, так и не сдавшие отчетность в срок.

“Ъ” направил в ФНС запрос о причинах разнонаправленной динамики численности ИП и юрлиц. Заместитель исполнительного директора «Опоры России» Иван Ефременков полагает, что такая статистика может отражать попытки предпринимателей оптимизировать бизнес для снижения объема уплачиваемых налогов. В отличие от юрлиц, ИП могут применять патентную систему налогообложения и спецрежим для самозанятых, что позволяет легально вести бизнес без необходимости проводить расчеты с применением контрольно-кассовой техники и не предоставлять налоговой службе декларации для учета доходов. Показательными, по мнению Ивана Ефременкова, можно считать замедлившиеся на 20–30% в годовом сравнении темпы регистрации новых юрлиц в первом полугодии 2026 года (когда, в частности, стали действовать новые правила по НДС).

Впрочем, изменения могут объясняться и «техническими» причинами. Как отмечает эксперт проекта «Контур.Экстерн» Михаил Пархоменко, критерии отнесения к МСП не менялись с 2016 года, поэтому многие организации и ИП просто из-за инфляции выходят за порог по годовой выручке и выбывают из реестра. «По этой причине, возможно, и меняется соотношение ИП и организаций в общем количестве субъектов МСП, все-таки ИП — это более мелкий бизнес»,— говорит Михаил Пархоменко.

Партнер и руководитель департамента налогов и права Kept Михаил Орлов напоминает о взятом властями курсе на борьбу с дроблением бизнеса. «Вполне возможно, что МСП отказываются от подобных схем, ликвидируя ранее существовавшие технические компании»,— предполагает эксперт. Отметим, впрочем, что, как показал недавний опрос «Опоры России», несмотря на такое давление, на фоне выросшей налоговой нагрузки порядка 20% респондентов все еще рассматривают схемы дробления в качестве способа оптимизации затрат (см. “Ъ” от 4 июня).

Полина Попова