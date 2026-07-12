МИД Мьянмы рассказал о состоянии свергнутой главы правительства Аун Сан Су Чжи

Глава МИД Мьянмы Тин Маун Све заявил, что бывшая глава правительства страны Аун Сан Су Чжи, арестованная после военного переворота в 2021 году, здорова и получает необходимую заботу. Слова бирманского коллеги процитировала глава МИД Филиппин Мария Тереза Лазаро, передает Reuters.

«Она наша родственница, она нам как сестра, и поэтому мы о ней позаботимся», — заявил, по словам госпожи Лазаро, бирманский министр. Филиппины, как указывается в публикации, настаивают на предоставлении доступа к 81-летней Аун Сан Су Чжи.

Сегодня впервые с военного переворота представители нового правительства Мьянмы встретились в Бангкоке с дипломатами остальных стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Стороны обсуждают возможности прекращения боевых действий в Мьянме и перспективы дальнейшего участия страны в работе АСЕАН.

В 2021 году военные отстранили от власти гражданское правительство, обвинив в фальсификации выборов. Главу правительства, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи приговорили к 27 годам тюрьмы. После переворота и отказа Мьянмы выполнять «консенсус АСЕАН из пяти пунктов» по разрешению кризиса, Ассоциация перестала приглашать представителей страны на саммиты. В декабре 2025 – январе 2026 года в стране провели первые с переворота парламентские выборы. 3 апреля парламент Мьянмы избрал главу военной хунты страны Мин Аун Хлаина президентом.