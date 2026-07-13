Оборудование берут оптом

Число переданных в лизинг предметов в первом полугодии 2026 года выросло на 6%. При этом количество договоров продолжило сокращаться, потеряв 5%. Эксперты связывают это с изменениями в модели заключения сделок: клиенты стремятся консолидировать закупки и снизить издержки. Наибольший рост числа договоров показал сегмент оборудования, в то время как сегмент транспорта (самый крупный на рынке лизинга) прибавил только 1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В первом полугодии 2026 года число переданных предметов лизинга выросло на 6% относительно аналогичного периода прошлого года и составило 201 тыс., следует из данных рейтингового агентства «Эксперт РА», подготовленных на основе статистики из Федресурса. При этом количество новых договоров продолжило сокращаться, но более медленными темпами, потеряв только 5%, тогда как за аналогичный период прошлого года падение составило 35%. Всего за январь—июнь 2026 года было оформлено 138 тыс. договоров.

Рост числа переданных в лизинг предметов при продолжающемся сокращении количества договоров эксперты и участники рынка объясняют структурой совершаемых сделок.

Драйвером рынка в первом полугодии стал сегмент оборудования. Рост числа договоров составил 40%. Модель договора, которая действует в этом сегменте, подразумевает «один договор — сразу комплект: линия, узлы, оснастка, поэтому при смещении спроса в сторону оборудования "предметов" в статистике становится больше, даже если договоров заключается меньше», объясняет генеральный директор «Регион Лизинга» Рустем Мухамедов. Сдвиг в сторону укрупнения сделок наблюдается на рынке в целом. Клиенты все чаще оформляют не единичные предметы лизинга, а комплексные поставки в рамках одного контракта, отмечает предправления «Альфа-Лизинга» Ольга Кириллова. Таким образом, «лизингополучатели консолидируют закупки, чтобы зафиксировать условия и снизить трансакционные издержки», считает эксперт.

В крупнейшем лизинговом сегменте (транспорте) число новых договоров прибавило только 1%. Этот скромный рост обеспечил лизинг легковых автомобилей, причем в основном за счет подержанной техники, отмечает заместитель директора департамента продаж «Газпромбанк Автолизинга» Руслан Алиев. По данным компании, за пять месяцев 2026 года лизинг легковых автомобилей вырос на 4,5%, подержанные машины прибавили 41%, а новые, наоборот, показали снижение на 5%. Снижение также показали сегменты грузового транспорта (–4%), прицепов (–11%), легкового коммерческого транспорта (–14%), автобусов (–28%). К основным причинам генеральный директор «Совкомбанк Лизинга» Алексей Казак относит ухудшение финансового состояния клиентов, снижение рентабельности бизнеса, рост операционных расходов и увеличение дебиторской задолженности. «На этом фоне часть клиентов откладывает заключение новых сделок, что приводит к снижению общего числа договоров»,— замечает эксперт.

К тому же сделки с легковыми автомобилями, особенно подержанными, имеют, как правило, меньшую среднюю сумму при большем количестве переданных в лизинг предметов. «Таким образом, общее количество переданных предметов выросло, но это происходит за счет "более дешевых" и массовых сегментов, которые не компенсируют падение в более дорогих сегментах, отразившееся на общем количестве договоров»,— замечает член совета директоров Central Asia Capital Анатолий Торохов.

На предстоящее полугодие эксперты и участники рынка смотрят со сдержанным оптимизмом.

В первую очередь расти продолжит сегмент легковых автомобилей. К факторам, способствующим росту спроса, в «Европлане» относят ненасыщенность рынка и старение автопарка. «Средний возраст автомобиля на конец 2025 года достиг 19 лет, что практически вдвое превышает ресурс современных машин и значительно выше европейского показателя (около 12 лет)»,— отметили в компании. Рост числа сделок с автомобилями с пробегом расширяет воронку клиентов, считает Рустем Мухамедов. К тому же, по мнению директора по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Зои Советкиной, росту объемов нового бизнеса будет способствовать и увеличение цен, в особенности это касается сегментов легковых автомобилей, легкового коммерческого транспорта и грузовых автомобилей. «Таким образом, после наблюдаемого снижения объемов два года подряд, по нашим оценкам, на конец текущего года прирост составит около 15%»,— заключает эксперт.

Дарья Загайнова