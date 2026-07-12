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Циклон оставил без света жителей семи регионов

На северо-западные и центральные регионы России обрушился мощный циклон с ливнями, грозовым фронтом, градом и порывами ветра до 25 м/с. Как сообщили в «Россетях», непогода привела к нарушениям электроснабжения в Ленинградской, Новгородской, Тверской, Калужской, Тульской, Свердловской и Тюменской областях. Ураганный ветер выдирал с корнем многометровые деревья и сносил крыши домов, которые падали на линии электропередачи, обрывая провода.

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Энергетики группы «Россети» устраняют последствия циклона

Энергетики группы «Россети» устраняют последствия циклона

Фото: «Россети»

Фото: «Россети»

Фото: «Россети»

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Энергетики группы «Россети» устраняют последствия циклона

Фото: «Россети»

Фото: «Россети»

Фото: «Россети»

Более 200 бригад энергетиков работали в круглосуточном режиме, чтобы устранить последствия непогоды. К вечеру 12 июля были полностью восстановлены энергообъекты в Свердловской области, завершались восстановительные работы в Калужской, Тульской и Тюменской областях. Сложная обстановка сохранялась в Тверской, Новгородской и Ленинградской областях. В Дагестане ситуация также остается напряженной: дожди привели к повышению уровня воды в реках и водохранилищах, а также к затоплению дорог.

В Москве из-за непогоды упало 50 деревьев, 11 из них обрушились на автомобили, сообщили в столичном департаменте природопользования. Из-за грозового фронта авиакомпания «Аэрофлот» задержала и отменила несколько рейсов. Городские службы продолжают фиксировать последствия стихии. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что ливни будут идти вплоть до середины следующей недели.

В Ленинградской области из-за урагана электричество пропало у 42,5 тыс. человек, к вечеру его подача была восстановлена у более чем 20 тыс. жителей. В Новгородской области свет восстановили у 7 тыс. из 14 тыс. человек, сообщал вечером воскресенья глава региона Александр Дронов.

Иван Тяжлов

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Под дождь попали участники V Международного фестиваля любителей экстремальных водно-моторных видов спорта «Гидрофлай-фест» в Измайловском парке столицы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Московский фестиваль танцев в парке «Музеон»

Московский фестиваль танцев в парке «Музеон»

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ

Ливень на Красной площади

Ливень на Красной площади

Фото: SEFA KARACAN / ANADOLU / AFP

Сцена в парке «Музеон» после дождя

Сцена в парке «Музеон» после дождя

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ

Горожане у лодочной станции в Москве

Горожане у лодочной станции в Москве

Фото: SEFA KARACAN / ANADOLU / AFP

Посетители парка «Музеон»

Посетители парка «Музеон»

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ

Кафе в парке «Музеон»

Кафе в парке «Музеон»

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ

Люди укрываются от дождя в московском метро

Люди укрываются от дождя в московском метро

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Фонтан в парке «Музеон»

Фонтан в парке «Музеон»

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ

Велосипедист под дождем в столице

Велосипедист под дождем в столице

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Зрители фестиваля «Гидрофлай-фест» в Измайловском парке

Зрители фестиваля «Гидрофлай-фест» в Измайловском парке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Под дождь попали участники V Международного фестиваля любителей экстремальных водно-моторных видов спорта «Гидрофлай-фест» в Измайловском парке столицы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Московский фестиваль танцев в парке «Музеон»

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ

Ливень на Красной площади

Фото: SEFA KARACAN / ANADOLU / AFP

Сцена в парке «Музеон» после дождя

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ

Горожане у лодочной станции в Москве

Фото: SEFA KARACAN / ANADOLU / AFP

Посетители парка «Музеон»

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ

Кафе в парке «Музеон»

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ

Люди укрываются от дождя в московском метро

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Фонтан в парке «Музеон»

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ

Велосипедист под дождем в столице

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Зрители фестиваля «Гидрофлай-фест» в Измайловском парке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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