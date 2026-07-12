Циклон оставил без света жителей семи регионов

На северо-западные и центральные регионы России обрушился мощный циклон с ливнями, грозовым фронтом, градом и порывами ветра до 25 м/с. Как сообщили в «Россетях», непогода привела к нарушениям электроснабжения в Ленинградской, Новгородской, Тверской, Калужской, Тульской, Свердловской и Тюменской областях. Ураганный ветер выдирал с корнем многометровые деревья и сносил крыши домов, которые падали на линии электропередачи, обрывая провода.

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Более 200 бригад энергетиков работали в круглосуточном режиме, чтобы устранить последствия непогоды. К вечеру 12 июля были полностью восстановлены энергообъекты в Свердловской области, завершались восстановительные работы в Калужской, Тульской и Тюменской областях. Сложная обстановка сохранялась в Тверской, Новгородской и Ленинградской областях. В Дагестане ситуация также остается напряженной: дожди привели к повышению уровня воды в реках и водохранилищах, а также к затоплению дорог.

В Москве из-за непогоды упало 50 деревьев, 11 из них обрушились на автомобили, сообщили в столичном департаменте природопользования. Из-за грозового фронта авиакомпания «Аэрофлот» задержала и отменила несколько рейсов. Городские службы продолжают фиксировать последствия стихии. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что ливни будут идти вплоть до середины следующей недели.

В Ленинградской области из-за урагана электричество пропало у 42,5 тыс. человек, к вечеру его подача была восстановлена у более чем 20 тыс. жителей. В Новгородской области свет восстановили у 7 тыс. из 14 тыс. человек, сообщал вечером воскресенья глава региона Александр Дронов.

Иван Тяжлов