Bloomberg: «городок миллионеров» Марбелья становится технологическим хабом

Испанский курорт Марбелья, известный своей популярностью среди многих состоятельных граждан Западной и Восточной Европы, в том числе с криминальным прошлым, развивает новую для себя индустрию — высокие технологии. Как сообщает Bloomberg, местные власти активно привлекают стартапы не только из Европы, но и Азии. Особенно актуально это стало после пандемии COVID-19, которая заметно ударила по международному туризму, в том числе в Испании.

Опрошенные агентством представители стартапов и венчурных компаний также отмечают, что расценки на аренду и покупку коммерческих площадей в Испании ниже, чем в таких странах, как Ирландия, которая в последние годы привлекала к себе большое количество технологических компаний, в результате чего цены на недвижимость там резко выросли.

По мнению опрошенных Bloomberg экспертов, росту популярности небольших испанских городов среди стартапов также способствует либеральная политика Испании для «цифровых кочевников». По итогам 2023 года Испания заняла первое место в рейтинге стран мира, лучше всего подходящих для «цифровых кочевников». Рейтинг из 38 стран и территорий был составлен сервисом VisaGuide.World. На втором месте оказалась Аргентина, на третьем — Румыния. Из стран постсоветского пространства в рейтинге оказались Эстония (20-е место) и Грузия (24-е).

Евгений Хвостик