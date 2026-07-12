Ураган повалил вековые деревья в музее-заповеднике «Павловск» в Петербурге

Вечером 11 июля на Санкт-Петербург и Ленинградскую область обрушился грозовой фронт с ураганным ветром, который нанес серьезный ущерб Павловскому парку. Государственный музей-заповедник «Павловск» сообщил в Telegram-канале, что стихия вырвала с корнем более 200 деревьев — в основном дубов и лип, возраст которых исчисляется десятилетиями.

Поваленные деревья зафиксированы на Липецкой, Ботанической, Пильбашенной, Краснодолинной и других аллеях. В частности, был уничтожен могучий дуб у реки Славянки, который парковые сотрудники спасали два года подряд. Главный хранитель парка отметил, что подобной разрушительной картины здесь не было как минимум 30 лет.

Уборка последствий началась уже вечером 11 июля и продолжилась в воскресенье, 12 июля. Специалисты расчищают аллеи, чтобы обеспечить безопасность и доступ посетителей. Однако из-за опасности падения веток и деревьев администрация музея-заповедника обратилась с просьбой не заходить за огражденные зоны. В понедельник, 13 июля, Павловский парк закрыт для посещений, чтобы сотрудники завершили ликвидацию ущерба.