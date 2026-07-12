В Энергодаре при атаках ВСУ погибли четыре человека
В Энергодаре 12 июля в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли четыре человека — две женщины и двое мужчин, еще четверо получили ранения, один из которых в тяжелом состоянии. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
Утром удар был нанесен по автобусной остановке, где люди ждали транспорт. Днем беспилотник поразил автомобиль, в котором находились три человека, все они погибли. В этот же день рядом с детским отделением медсанчасти произошел взрыв беспилотника, также были атакованы и сгорели два продовольственных магазина.
Господин Лихачев подчеркнул, что эта атака произошла всего через двое суток после встречи с представителями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), с которой были достигнуты договоренности о новом подходе к информированию мировой общественности о ситуации в Энергодаре и на Запорожской АЭС.
Энергодар, являющийся городом-спутником Запорожской АЭС, регулярно подвергается атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам мэра Максима Пухова, ВСУ уничтожают трансформаторы и бьют по подстанциям, пытаясь нанести ущерб городской инфраструктуре и энергетическим объектам. Несмотря на то что город неплохо защищен системами РЭБ и средствами борьбы с беспилотниками, удары все же происходят, приводя к повреждениям и отключениям света.
Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев неоднократно заявлял, что ВСУ целенаправленно атакуют сотрудников Запорожской АЭС, а также энергетическую и транспортную инфраструктуру, чтобы «расшатать ситуацию» и сделать жизнь в Энергодаре невыносимой. Эти атаки включают использование беспилотников и ствольной артиллерии, что, по мнению Лихачева, является «явной эскалацией угроз» и нарушением базовых принципов безопасности атомного объекта. Ранее он призывал МАГАТЭ обратить внимание на нарушения режима прекращения огня, который был введен для ремонта линии электропередачи.
В прошлом, атаки ВСУ уже приводили к жертвам среди мирных жителей. Например, в апреле 2026 года в Энергодаре мирный житель погиб при ударе дрона по магазину. Также ранее, в июне 2026 года, погиб один сотрудник ЗАЭС, и еще трое получили ранения в результате атаки на город. Зачастую объектами ударов становятся гражданские объекты, такие как остановки общественного транспорта, автомобили, магазины и даже школы.