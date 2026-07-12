В Энергодаре при атаках ВСУ погибли четыре человека

В Энергодаре 12 июля в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли четыре человека — две женщины и двое мужчин, еще четверо получили ранения, один из которых в тяжелом состоянии. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Утром удар был нанесен по автобусной остановке, где люди ждали транспорт. Днем беспилотник поразил автомобиль, в котором находились три человека, все они погибли. В этот же день рядом с детским отделением медсанчасти произошел взрыв беспилотника, также были атакованы и сгорели два продовольственных магазина.

Господин Лихачев подчеркнул, что эта атака произошла всего через двое суток после встречи с представителями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), с которой были достигнуты договоренности о новом подходе к информированию мировой общественности о ситуации в Энергодаре и на Запорожской АЭС.