Новый парламент Сирии провел первое заседание
12 июля в Дамаске впервые собрался новый парламент Сирии. Это произошло спустя 19 месяцев после того, как к власти в стране пришло новое руководство во главе с Ахмедом Аш-Шараа. Как сообщает Reuters, в своем выступлении перед членами парламента господин Аш-Шараа призвал законодателей «сделать этот совет образцом ответственности и компетентности» и назвал его «платформой для правды и справедливости».
Две трети членов 210-местной палаты были избраны в прошлом году региональными избирательными коллегиями, а остальных назначил президент. Сирийские власти считают, что такая система необходима, поскольку из-за длительных военных действий миллионы людей сменили места жительства, точных данных о населении и избирателях пока нет.
В парламенте 21 женщина-депутат, 15 из них были выдвинуты президентом. Власти не публикуют данные о том, сколько депутатов представляют этнические и религиозные меньшинства. По неофициальным подсчетам, десять мест досталось членам различных групп, включая курдов, христиан и алавитов. Три места, зарезервированные для преимущественно населенной друзами провинции Сувейда, пока вакантны.
Принятая в Сирии в 2025 году временная конституционная декларация предоставила парламенту ограниченные полномочия. Ассамблея может предлагать и утверждать законы. Срок ее полномочий составляет 30 месяцев с возможностью продления, она принимает на себя законодательные полномочия до принятия постоянной конституции и организации новых выборов.
Формирование нового парламента и принятие временной конституционной декларации — часть политического транзита в Сирии, который начался после свержения режима Башара Асада 8 декабря 2024 года. Тогда к власти пришла коалиция исламистских группировок, и новым президентом переходного периода был объявлен Ахмед аш-Шараа. Этот процесс направлен на заполнение вакуума власти, построение государственных институтов и восстановление статуса страны, однако он омрачается глубоким недоверием между различными группами.
Ситуация в Сирии остается сложной: переходное правительство не контролирует всю территорию страны, а выборы в парламент не были прямыми. Часть депутатов назначается президентом (70 из 210), остальные выбираются коллегиями выборщиков. При этом курдские формирования и другие меньшинства выражают недовольство текущей системой, считая, что она не обеспечивает достаточного представительства и воспроизводит авторитаризм в новой форме. В частности, конституционная декларация дает Ахмеду аш-Шараа возможность менять треть состава парламента и влиять на состав Конституционного суда, что позволяет ему консолидировать власть.