Новый парламент Сирии провел первое заседание

12 июля в Дамаске впервые собрался новый парламент Сирии. Это произошло спустя 19 месяцев после того, как к власти в стране пришло новое руководство во главе с Ахмедом Аш-Шараа. Как сообщает Reuters, в своем выступлении перед членами парламента господин Аш-Шараа призвал законодателей «сделать этот совет образцом ответственности и компетентности» и назвал его «платформой для правды и справедливости».

Две трети членов 210-местной палаты были избраны в прошлом году региональными избирательными коллегиями, а остальных назначил президент. Сирийские власти считают, что такая система необходима, поскольку из-за длительных военных действий миллионы людей сменили места жительства, точных данных о населении и избирателях пока нет.

В парламенте 21 женщина-депутат, 15 из них были выдвинуты президентом. Власти не публикуют данные о том, сколько депутатов представляют этнические и религиозные меньшинства. По неофициальным подсчетам, десять мест досталось членам различных групп, включая курдов, христиан и алавитов. Три места, зарезервированные для преимущественно населенной друзами провинции Сувейда, пока вакантны.

Принятая в Сирии в 2025 году временная конституционная декларация предоставила парламенту ограниченные полномочия. Ассамблея может предлагать и утверждать законы. Срок ее полномочий составляет 30 месяцев с возможностью продления, она принимает на себя законодательные полномочия до принятия постоянной конституции и организации новых выборов.

Алена Миклашевская