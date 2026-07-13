Спорам о принудительных лицензиях меняют прописку

Правительство предлагает с 2027 года передать рассмотрение споров, связанных с выдачей принудительных лицензий на использование на территории РФ изобретений, от арбитражных судов в Суд по интеллектуальным правам (СИП). Чаще всего такие дела касаются лицензий на производство и поставки лекарств в связи с уходом иностранных компаний с российского рынка. Предполагается, что передача таких споров в специализированный суд обеспечит единообразный подход к ним — сейчас складывающаяся практика противоречива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Правительственный законопроект об изменении подсудности споров о предоставлении принудительных лицензий на использование на территории РФ изобретений, полезных моделей и промышленных образцов без разрешения правообладателя внесен в Госдуму 9 июля. Документ вносит корректировки в закон «Об арбитражных судах» и в Арбитражный процессуальный кодекс.

Основания для предоставления принудительной лицензии другим лицам появляются, если в течение четырех лет с момента выдачи патента изобретение не используется, и это приводит к недостаточному предложению тех или иных товаров на рынке. Тогда любое лицо, готовое использовать эту разработку, вправе обратиться в суд с иском о предоставлении такого разрешения — если правообладатель ранее отказался заключить с ним лицензионный договор. В случае выдачи принудительной лицензии правообладателю полагаются выплаты. Таким способом, например, российские фармкомпании получили возможность выпускать аналоги датского препарата «Оземпик» для лечения диабета и ожирения без согласия правообладателя.

Сейчас такие дела в первой инстанции рассматриваются арбитражными судами. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, в связи со сложностью этих споров возникает ряд проблем. Прежде всего — это отсутствие единообразной практики. При рассмотрении таких дел используются оценочные понятия (например, «недостаточное предложение товаров»), которые не имеют четких критериев и трактуются судами по-разному. Кроме того, разрешение спора о принудительных лицензиях может занимать от года до нескольких лет, что дольше средней продолжительности рассмотрения дел в арбитражных судах.

В связи с этим планируется с 2027 года передать рассмотрение таких дел в первой инстанции в Суд по интеллектуальным правам. Этот суд в качестве первой инстанции рассматривает, например, дела об охране интеллектуальной собственности и установлении патентообладателя. Первый замглавы Минэкономики Максим Колесников поясняет, что концентрация дел о принудительных лицензиях в одном специализирующемся на вопросах интеллектуальной собственности суде обеспечит единообразие практики.

Советник юридической компании Lidings Владислав Рябов отмечает, что практики по принудительным лицензиям не было до 2022 года — использование этого механизма стало реакцией на уход ряда зарубежных компаний с российского рынка. Советник практики интеллектуальной собственности «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Юрий Яхин добавляет, что сейчас есть десятки таких споров, в основном они касаются лицензий на лекарства. Руководитель судебных проектов юрфирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова приводит пример спора между российским импортером лекарств и американской фармкомпанией Vertex по поводу лицензии на препарат «Трикафта» для лечения муковисцидоза.

Такие споры, подчеркивает главный юрист практики правового сопровождения цифровой экономики «АНП Зенит» Алина Нугуманова, важны и для компаний, и для пациентов — речь идет, как правило, о доступе к дорогостоящим жизненно важным лекарствам. При их рассмотрении, говорит юрист Forward Legal Алена Пантелей, необходим комплексный анализ не только правовых, но и технических и экономических вопросов. Однако, добавляет Владислав Рябов, из-за высокой загруженности у арбитражных судов недостаточно времени для досконального изучения всего массива доказательств. Отдельный вопрос заключается в том, отмечает Наргиз Мамажанова, успеет ли СИП сформировать единообразный подход к теме до того, как число исков достигнет критической массы.

Евгения Крючкова