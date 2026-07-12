FT: ЕС грозит новыми штрафами технологическим компаниям
Еврокомиссия планирует ужесточить наказания для крупнейших технологических компаний за неспособность защитить потребителей, особенно детей, от потенциальных рисков в интернете и соцсетях. Об этом в интервью The Financial Times сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт.
К концу года Еврокомиссия планирует предложить новые правила регулирования в цифровой отрасли, которые будут направлены на решение таких проблем, как вызывающий привыкание дизайн веб-сайтов и приложений, ловушки с подписками и другие схемы, заманивающие людей тратить деньги. Эти правила могут дополнить меры, рассматриваемые Брюсселем для ограничения доступа детей к социальным сетям.
Еврокомиссия также получит право налагать штрафы на платформы, нарушающие законы о защите прав потребителей,— не только крупные технологические компании, уже попадающие под действие цифрового законодательства ЕС, но и более мелких онлайн-продавцов или разработчиков видеоигр.
«Нет единого универсального решения, которое устранило бы все проблемы, и я думаю, что нам потребуется целый комплекс мер,— отмечает господин Макграт.— Законодательство о цифровой справедливости направлено на устранение любых оставшихся пробелов в области защиты прав потребителей в интернете, с особым вниманием к рискам для молодых пользователей».
Ужесточение правил Еврокомиссией для технологических компаний в отношении защиты потребителей, особенно детей, является частью более широкой тенденции регулирования цифровой отрасли в ЕС. Например, «Закон о цифровых рынках» (DMA) и «Закон о рынке цифровых услуг» (DSA), вступившие в силу в 2024 году, устанавливают строгие правила для крупных технологических компаний, направленные на защиту конкуренции и борьбу с нелегальным или вредоносным контентом. Эти акты регулируют деятельность компаний с большой капитализацией или годовым оборотом в ЕС, а также значительным числом активных пользователей.
Ранее Еврокомиссия уже налагала крупные штрафы на IT-гигантов за нарушения. В 2016 году Apple была оштрафована на рекордные 13 млрд евро за налоговые привилегии, а в 2018 году Google получила штраф в 4,3 млрд евро за антимонопольные нарушения. В последнее время Еврокомиссия оштрафовала Apple на 1,8 млрд евро за злоупотребление на рынке музыкальных стриминговых сервисов, а также на 500 млн евро за несоблюдение требований о совместимости, и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) на 200 млн евро за положения DMA. Также недавние расследования Еврокомиссии касаются таких компаний, как Apple и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), в связи с возможными нарушениями DMA, а соцсеть X (ранее Twitter) была оштрафована на 120 млн евро за нарушение DSA. Штрафы за нарушение этих законов могут достигать до 10% мирового оборота компании за первое нарушение и до 20% за повторное.
Эта регулятивная политика привела к тому, что технологические компании значительно увеличили расходы на лоббирование своих интересов в ЕС. Власти США также выражают недовольство европейскими законами, считая их дискриминационными по отношению к американским компаниям, и угрожают ответными мерами, включая дополнительные пошлины.