FT: ЕС грозит новыми штрафами технологическим компаниям

Еврокомиссия планирует ужесточить наказания для крупнейших технологических компаний за неспособность защитить потребителей, особенно детей, от потенциальных рисков в интернете и соцсетях. Об этом в интервью The Financial Times сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт.

К концу года Еврокомиссия планирует предложить новые правила регулирования в цифровой отрасли, которые будут направлены на решение таких проблем, как вызывающий привыкание дизайн веб-сайтов и приложений, ловушки с подписками и другие схемы, заманивающие людей тратить деньги. Эти правила могут дополнить меры, рассматриваемые Брюсселем для ограничения доступа детей к социальным сетям.

Еврокомиссия также получит право налагать штрафы на платформы, нарушающие законы о защите прав потребителей,— не только крупные технологические компании, уже попадающие под действие цифрового законодательства ЕС, но и более мелких онлайн-продавцов или разработчиков видеоигр.

«Нет единого универсального решения, которое устранило бы все проблемы, и я думаю, что нам потребуется целый комплекс мер,— отмечает господин Макграт.— Законодательство о цифровой справедливости направлено на устранение любых оставшихся пробелов в области защиты прав потребителей в интернете, с особым вниманием к рискам для молодых пользователей».

Евгений Хвостик