Иранского посла вызвали в МИД Омана после ударов БПЛА

Власти Омана вызвали посла Ирана в Маскате в МИД после ударов беспилотников по нескольким районам султаната. Об этом сообщило Оманское информационное агентство в Х

Оманская сторона передала Тегерану официальную ноту протеста и потребовала соблюдать суверенитет страны, добрососедские отношения и принцип невмешательства во внутренние дела государств.

По данным «Аль-Джазиры», за время наиболее напряженной фазы конфликта между Ираном, США и Израилем энергетические объекты в Омане уже несколько раз подвергались атакам. При этом Тегеран ранее отрицал причастность к этим эпизодам. Телеканал также сообщил, что на этот раз иранская сторона признала удар по средствам дозаправки ВМС США на территории Омана.

Сегодня Иран провел серию атак с применением ракет и БПЛА на объекты Вооруженных сил Соединенных Штатов в регионе. Среди пораженных объектов был порт Дукм в Омане. В то же время МИД Индии сообщил, что один гражданин страны пропал без вести после нападения на судно у берегов Омана. CENTCOM сообщал, что член экипажа контейнеровоза под флагом Кипра GFS Galaxy пропал без вести после атаки в Ормузском проливе. Судно получило серьезные повреждения на корме в девяти морских милях к востоку от Омана.