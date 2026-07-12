Toyota продала доли в 44 компаниях, чтобы привлечь средства на реструктуризацию

В завершившемся в марте 2026-м финансовом году восемь компаний, входящих в группу Toyota Motor, продали акции других предприятий на сумму ¥935,3 млрд ($5,8 млрд). Как сообщает Nikkei со ссылкой на отчетность Toyota Motor, эта мера призвана повысить ликвидность и эффективность капитала автопроизводителя, а также высвободить средства на реструктуризацию.

В общей сложности были проданы доли в 44 сторонних компаниях. После этого у группы Toyota остались акции еще 94 фирм. Это треть от того количества, которое было у японского производителя и его дочерних структур четыре года назад. В числе прочего Toyota Motor целиком продала свою долю в Panasonic Holdings, а также часть акций телекоммуникационной компании KDDI. Проданы также акции производителя микросхем Renesas Electronics, производителя автозапчастей Aisan Industry, Suzuki Motor и производителя сантехники Lixil.

Кроме того, с 2023 года Toyota Motor сокращает взаимные пакеты акций в компаниях всей группы. Как отмечает Nikkei, в этом году многие компании группы продали акции Toyota Industries, которая в рамках реорганизации стала частной с 1 июня 2026 года. Эти меры нацелены на улучшение корпоративного управления и финансирование перехода на производство электромобилей.

Алена Миклашевская