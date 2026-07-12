Супертайфун разгулялся в Азии

Российские туристы застряли в китайских аэропортах из-за супертайфуна «Бави». В стране массово отменяют рейсы. В Гонконге за сутки не смогли вылететь 130 бортов. С такими же проблемами сталкиваются и пассажиры в Шанхае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chiang Ying-ying / AP Фото: Chiang Ying-ying / AP

Как рассказал собеседник “Ъ FM” Сергей, он летел в Таиланд с пересадкой в Шанхае, но его рейс отменили из-за непогоды. Впрочем, по его словам, авиакомпания выделила ему гостиницу и ваучер на следующий вылет:

«Сам полет должен был состояться еще вчера в 17.30. Ожидание между стыковочными рейсами довольно долгое, и с утра еще пришло уведомление, что мой отменен из-за погоды. Я приехал в аэропорт, где к этому времени у стойки авиакомпании уже собралось человек 20. Сотрудница сообщила, что нас планируют пересадить на ближайший доступный борт.

Надо отдать должное, дальше они пошли по стандартной процедуре и предложили либо вернуть деньги, либо найти места на другом рейсе без доплаты. Я лечу в Таиланд, смысл-то мне деньги возвращать? Так как форс-мажор, авиакомпания выдала всем ваучеры на отель рядом с аэропортом. Что удивительно, было еще питание включено, так не всегда бывает. Прошла пара часов, заселился, и пришло сообщение, что рейс перенесен на следующий день ближе к вечеру. Но все может сдвинуться из-за погоды».

«Бави» — тайфун размером с Францию, его диаметр не менее 1 тыс. км. Вечером 11 июля он достиг востока Китая. Из одной только провинции Чжэньцзян эвакуировали свыше 1,5 млн человек. До Китая тайфун прошелся по островам на юге Японии и задел Тайвань. А на Филиппинах вызванные им оползни унесли жизни как минимум 17 человек.

Организованных туристов из РФ при этом в зоне бедствия нет, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Главные направления — Пекин и Хайнань — стихия почти не затронула, пояснил председатель совета директоров China Travel Сергей Назаров:

«Конечно, из-за тайфуна рейсы задерживаются, некоторые вообще отменены. Погода плохая, туристы купаться не могут. В Гуйлине поменьше россиян, чем на Хайнане, но там кое-что закрыто и, естественно, с экскурсиями возникают проблемы. Но общая обстановка не катастрофическая. Основные центры притяжения — это как раз острова Хайнань и Санья — стихия не затронула. Понятно, все предупреждены, что тайфун идет. Но в целом в этих локациях все относительно в пределах нормы».

Тем временем юг Китая все еще не оправился от предыдущего удара — тайфуна «Майсак». На этой неделе он унес жизни как минимум 39 человек.

Андрей Дубков