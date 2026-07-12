Металлурги раскатали цены

Цены на стальной горячекатаный рулон в портах Черного моря в начале июля превысили $550 за тонну, обновив максимумы с августа 2024 года. Росту котировок способствовали удорожание доставки стали из Азии и сокращение экспорта металла из Ирана. Но аналитики отмечают риски снижения цен в том числе из-за удешевления китайских поставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Стоимость российского горячекатаного рулона в портах Черного моря в начале июля выросла на 22,5% год к году, до $551 за тонну (FOB), подсчитали в Kept. Партнер Kept, руководитель практики по работе с предприятиями металлургической и горнодобывающей отрасли Наталья Величко уточняет, что цены достигли максимума с августа 2024 года. За июнь котировки на этом базисе прибавили 2,8%.

Эксперт по горно-металлургической отрасли Института экономики роста им. П. А. Столыпина Павел Гамов связывает рост цен на горячекатаный рулон в черноморских портах с удорожанием доставки стали из Азии и сокращением иранского экспорта в условиях военных действий.

По данным Всемирной ассоциации стали (WSA), в январе—мае 2026 года производство металла на Ближнем Востоке упало на 14,6%, до 19,9 млн тонн, в мае — на 19,4%, до 3,9 млн тонн.

Иран в марте выбыл из топ-10 стран—производителей стали по версии WSA. В конце апреля иранские власти ввели запрет на экспорт некоторых видов стали, эти ограничения действовали до конца мая.

Старший аналитик по металлургическому и горнодобывающему секторам в «Эйлер» Никанор Халин отмечает, что основными потребителями стальной продукции на условиях FOB Черное море выступают Турция, страны Ближнего Востока и Северной Африки. По последним данным Турецкого статистического института (TUIK), которые приводит SteelOrbis, за первые четыре месяца 2026 года Россия увеличила экспорт горячекатаного рулона в Турцию на 9,2%, до 248,88 тыс. тонн, выйдя на первое место с долей 21,8%, опередив Китай. Поставки из КНР на турецкий рынок сократились на 39,6% год к году, до 229,8 тыс. тонн. Производство горячекатаного рулона в Китае за пять месяцев снизилось на 6,7%, до 88,5 млн тонн, сообщает SteelOrbis.

Но рост стоимости стального проката вряд ли будет продолжительным, сходятся во мнении эксперты.

Глава аналитического отдела «Металлоснабжения и сбыта» Виктор Тарнавский говорит, что спрос в Турции падает, а китайские компании в последнее время понижают цены на черноморском направлении. Российские компании, по его словам, прекратили или сильно сократили поставки горячекатаного рулона через Черное море, направив основной объем через Каспийское море в Иран, где цены выше.

Ключевой ориентир для мировых цен на сталь — горячекатаный прокат на условиях FOB Китай — с середины мая скорректировался с $510 до $495 за тонну, обращает внимание Никанор Халин. По его словам, это создает риски краткосрочного снижения российских котировок, так как исторически спред между ними и китайскими ценами был минимальным.

Как считает господин Халин, в случае ослабления курса рубля и устойчивого снижения объемов избыточного чистого экспорта стали из Китая экспортная альтернатива станет более привлекательной для российских сталеваров. Пока, полагает аналитик, российским металлургам гораздо выгоднее реализовывать объемы на домашнем рынке с учетом крепкого курса рубля и внутренней премии. Павел Гамов согласен, что на длинное ралли в экспортных котировках стальной продукции рассчитывать не стоит. Базовый сценарий предполагает сохранение повышенного уровня цен в ближайшие месяцы с последующей постепенной стабилизацией при отсутствии новых шоков, отмечает он. Если опираться на логику Kept и рыночные комментарии, текущая волна роста может продержаться в горизонте двух-трех месяцев, пока сохраняется логистическая премия и ограничение альтернативного предложения. Долгосрочно, продолжает господин Гамов, аналитики видят либо умеренный рост цен на сталь до 2029 года при улучшении мировой промышленности, либо почти отсутствие динамики с увеличением в основном на уровне инфляции, если спрос не ускорится.

Полина Трифонова