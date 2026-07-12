Русский язык по-прежнему выбирают

Граждане Абхазии неабхазской национальности, желающие зарегистрироваться кандидатами в депутаты парламента, будут обязаны сдавать экзамены на знание абхазского языка только в 2032 году, а не перед очередными парламентскими выборами 2027 года, как предполагалось ранее. Согласно инициативе президента Абхазии Бадры Гунбы, новые поправки к ранее принятому закону предусматривают, что экзамены на знание государственного абхазского языка в будущем году будут сдавать только граждане абхазской национальности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кабинет для заседаний в парламенте Абхазии

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Кабинет для заседаний в парламенте Абхазии

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Инициатива президента Гунбы стала реакцией на бурную дискуссию, развернувшуюся по вопросу «языкового ценза» — создания механизмов проверки знания кандидатами в депутаты абхазского языка (см. “Ъ” за 26 июня).

Многие опасались, что немедленное введение жестких языковых норм в условиях, когда абсолютное большинство армян и русских в республике не владеют абхазским языком, приведет к этнической однородности парламента.

Нововведение грозило вызвать недовольство неабхазского населения, а также Москвы, где внимательно следят за дискуссией по «языковому цензу».

О том, что абхазское руководство решило пересмотреть прежние жесткие требования об обязательном владении абхазским языком кандидатами в депутаты парламента, стало известно 11 июля, после обнародования проекта Конституционного закона, подписанного президентом Гунбой и поступившего на рассмотрение законодательного органа.

Для граждан Республики Абхазия абхазской национальности требование владения государственным абхазским и русским языками для регистрации кандидатами в депутаты начнет действовать уже с 1 января 2027 года, а для граждан Республики Абхазия всех других национальностей — только с 1 января 2032 года. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что одновременное введение языкового ценза для всех граждан Абхазии «может привести к возникновению социальной напряженности», тогда как дифференцированный подход «позволит сохранить общественное согласие».

Прежняя редакция закона «О выборах депутатов Народного собрания — парламента Республики Абхазия», согласно которой депутатом может быть избран лишь гражданин Абхазии, владеющий как абхазским, так и русским языком, была принята законодательным органом республики еще в 2021 году и должна была вступить в силу с 1 января 2027 года.

Это означало, что, согласно предыдущей версии закона, для участия в очередных парламентских выборах, которые предположительно пройдут в марте 2027 года, всем кандидатам вне зависимости от национальности пришлось бы немедленно подтвердить знание как русского, «языка государственных учреждений», так и государственного абхазского языка.

Вместе с тем до последнего времени исполнительная и законодательная власти Абхазии не спешили с разработкой и законодательным закреплением конкретного механизма проверки и верификации знания кандидатами государственного абхазского языка. Причиной неготовности абхазских властей форсировать события стало то, что нововведения были прохладно встречены в Москве, где традиционно внимательно следят за равноправием российских граждан, проживающих в Абхазии.

Напомним, что 190 тыс. жителей Абхазии владеют российскими паспортами. Это около 90% всего населения республики. При этом большинство жителей (за исключением этнических грузин, живущих в Гальском районе на границе с Грузией) обладают еще и абхазским гражданством.

Если бы не дифференцированные по национальному признаку нормы в ближайшее время вступили в силу, то русские и армяне, живущие в Абхазии, обладая двойным российско-абхазским гражданством, по сути, потеряли бы возможность баллотироваться в депутаты.

Как правило, представители русского и армянского населения не владеют абхазским языком, считающимся одним из сложнейших для изучения в мире.

В нынешнем абхазском парламенте, состоящем из 35 депутатов, абсолютное большинство носит абхазские фамилии. Но поскольку «языкового ценза» до сих пор не было, в законодательном органе представлены и депутаты другой национальности. При этом все заседания парламента проводятся на русском. Тем не менее ряд депутатов парламента все же по-прежнему настаивают на законодательном закреплении обязательного владения абхазским языком.

Владимир Новиков