Абхазскому парламенту показали язык

В Республике Абхазия, независимость которой Россия признала после «пятидневной войны» 2008 года с Грузией, развернулась бурная дискуссия по вопросу языкового ценза — создания механизмов проверки знания кандидатами в депутаты абхазского языка. Многие опасаются, что задействование таких норм может сделать будущий абхазский парламент этнически однородным и лишит права избираться граждан Абхазии русской и армянской национальности, абсолютное большинство которых также имеют гражданство РФ и не владеют абхазским языком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Россия меняет своего посла в Абхазии: дипломатическую миссию в республике возглавит бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, который сменит на этом посту отзываемого из Сухума действующего посла Михаила Шургалина.

Как заявил 23 июня агентству «РИА Новости» первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, профильный комитет Госдумы, рассмотрев представление президента Путина, дал согласие на назначение Вячеслав Гладкова на пост посла РФ в Абхазии и отзыв посла Шургалина.

«Россия является ключевым стратегическим союзником и партнером Абхазии, взаимодействие с которой охватывает широкий спектр направлений, включая скоординированную внешнюю политику, обеспечение безопасности, социально-экономическое развитие, гуманитарное сотрудничество, образование, здравоохранение и культурные связи»,— заявил ранее глава МИДа республики Олег Барциц.

В свою очередь, президент республики Бадра Гунба в поздравлении президенту Путину по случаю Дня России 12 июня отметил, что «абхазо-российские отношения, основанные на принципах дружбы, союзничества и взаимного доверия, имеют для республики особое значение».

Тем не менее миссия посла Гладкова в Сухуме, судя по всему, будет весьма непростой.

Испытанием для отношений Москвы и Сухума станут принятые законодательным органом республики еще в 2021 году и вступающие в силу с 1 января 2027 года поправки к закону «О выборах депутатов Народного Собрания — Парламента Республики Абхазия», согласно которым депутатом может быть избран лишь гражданин Абхазии, владеющий как абхазским, так и русским языками.

Согласно этому закону, для участия в очередных парламентских выборах, которые, предположительно, пройдут в марте 2027 года, кандидатам придется подтвердить как знание русского, обладающего статусом «языка государственных учреждений», так и государственного, абхазского языка.

До сих пор исполнительная и законодательная власть Абхазии не спешила с разработкой и законодательным закреплением механизма проверки и верификации знаний государственного языка кандидатами в депутаты. С большой вероятностью причиной медлительности Сухума было то, что нововведения прохладно встретили в Москве, где внимательно следят за соблюдением прав российских граждан в Абхазии.

В настоящий момент 190 тыс. жителей Абхазии владеют российскими паспортами — около 90% населения республики. При этом почти столько же обладают и абхазским гражданством.

Если поправки вступят в силу, то русские и армяне, живущие в Абхазии, обладая двойным российско-абхазским гражданством, потеряют возможность баллотироваться в депутаты, поскольку, как правило, они не владеют абхазским языком, как считается, одним из самых сложных для изучения языков мира.

Уже в нынешнем 35-местном абхазском парламенте абсолютное большинство депутатов носят абхазские фамилии. Но поскольку поправки пока не вступили в силу, в законодательном органе представлены и депутаты иной национальности. При этом все заседания парламента проводятся на русском языке. Тем не менее ряд депутатов парламента все же настаивают на законодательном закреплении обязательного знания абхазского языка.

Наибольшую активность развил оппозиционный депутат Кан Кварчия, которого Центральный районный суд Сочи приговорил заочно к десяти годам шести месяцам колонии строгого режима по делу об «избиении российских политтехнологов». В ноябре 2025 года, незадолго до выборов в органы местного самоуправления, Кварчия и другие фигуранты этого дела напали в Сухуме на трех граждан России, прибывших в Абхазию по приглашению пропрезидентской партии, избили их, угрожая оружием, похитили деньги и личные вещи.

Следствие в Сочи квалифицировало дело по статье о разбое в особо крупном размере.

Сам Кварчия назвал решение сочинского суда «направленным против всего абхазского народа», обвинил власти Абхазии в «безучастности», хотя Сухум отказался экстрадировать его в Россию, и выступил за всеобъемлющую реформу органов власти, в том числе создание специальной лингвистической комиссии при ЦИКе республики. Эта комиссия должна будет принимать экзамены по знанию абхазского языка у всех граждан, желающих зарегистрироваться кандидатами в депутаты.

Одно из последних обсуждений в парламенте вопроса о формировании лингвистической комиссии проходило настолько бурно, что его пришлось отложить. Не менее бурная дискуссия развернулась и в абхазском обществе.

Известный общественный деятель Леонид Лакербая заявил, что языковой ценз не только противоречит историческому опыту Абхазии, но и несет прямую угрозу ее внутренней стабильности. По его мнению, предложенная поправка создаст опасный прецедент дискриминации по языковому признаку, что может разрушить «хрупкий баланс межнационального согласия». Господин Лакербая, как и другие противники языкового ценза, предлагал либо отсрочить вступление поправки в силу, либо вовсе ее отменить.

Однако у законодательной инициативы есть и много сторонников. «Депутат, не владеющий государственным языком,— это нонсенс»,— заявил участник грузино-абхазской войны 1992–1993 годов, Герой Абхазии Аслан Кобахия.

В ходе бурной дискуссии в абхазских пабликах звучали предложения еще более радикальной реформы, предусматривающей проведение репаспортизации и выдачу новых абхазских паспортов лишь тем жителям республики, которые сдадут экзамен по абхазскому языку. Однако это предложение пока официально не обсуждается, хотя представители властей неоднократно упоминали необходимость проверки законности выдачи абхазских паспортов некоторым категориям жителей.

Сегодня в Абхазии с общим населением около 244 тыс. человек число армян, русских и грузин в совокупности сопоставимо с числом самих абхазов.

За «языковыми дискуссиями» в Абхазии внимательно следят в Грузии, которая не признает независимость республики и считает ее «территорией, оккупированной Россией».

Председатель грузинской партии «Европейские демократы», уроженец Абхазии Паата Давитая заявил “Ъ”, что часть абхазской элиты, в том числе политиков, «пытается продемонстрировать Москве свою “самостоятельность”». При этом Кан Кварчия, по мнению собеседника “Ъ”, проталкивая новый закон, хочет устранить политических конкурентов, «поскольку много провластных политиков Абхазии не владеют абхазским языком» и «по новому закону лишатся возможности баллотироваться в парламент в 2027 году».

Владимир Новиков