Уцененные ископаемые

Снижение потребления электроэнергии и высокие запасы угля в Китае привели к падению цен на российское топливо более чем на $5, до $105 за тонну. Некоторые аналитики допускают коррекцию еще на $10–15 за тонну. Впрочем, поддержку рынку может оказать очередное обострение конфликта США и Ирана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Российский энергетический уголь 5500 ккал на 1 кг на спот-рынке в Китае за неделю к 3 июля подешевел на $5,3 за тонну на базисе CFR (с учетом фрахта), следует из обзора NEFT Research. По данным аналитиков, сделки в июле в Китае фиксируются на уровне $105 за тонну с учетом китайской импортной пошлины. В середине июня две июльские партии Capesize (дедвейт 160–210 тыс. тонн) на этих условиях были проданы по $117–115 за тонну, по данным NEFT Research.

Как отмечают аналитики, длительные осадки в Китае ограничивают потребление электроэнергии, а складские запасы угля в портах и на ТЭС увеличиваются. По данным Sxcoal, на 8 июля запасы угля на шести крупнейших прибрежных электростанциях превышали прошлогодние на 3,4%. Некоторые южные электростанции обеспечили себя углем на весь летний сезон с июля по август, уточняют аналитики. Кроме того, отмечают в Sxcoal, рост выработки ГЭС за счет увеличения осадков покроет часть спроса на электроэнергию.

На рынке Южной Кореи, следует из данных NEFT Research, российский уголь может подешеветь как минимум на $3 за тонну в том числе за счет увеличения предложения. По данным аналитиков, партия угля калорийностью 6000 ккал на 1 кг Panamax (60–80 тыс. тонн) с поставкой в сентябре была продана по $123 за тонну (CIF; с учетом страховки и фрахта), что на $1 выше, чем стоимость сделки с поставкой июле. Но, указывают в NEFT Research, покупатели ждут снижения цен на ближайшие партии до уровня ниже $120 за тонну, и поставщики вынуждены корректировать оферты к этой отметке.

Александр Котов, партнер NEFT Research по консалтингу, прогнозирует, что, если летняя прохлада и дожди в Азии затянутся, разворот котировок к росту сместится на сентябрь—октябрь, когда стартует предзимнее накопление запасов. По его словам, ускорить смену тренда может новый виток эскалации на Ближнем Востоке: угроза срыва поставок нефти и СПГ вновь перенаправит спрос на уголь.

Директор Центра ценовых индексов Евгений Грачев отмечает, что пока спрос на уголь ограничен, а экспортные индексы вернулись к уровню середины мая — до момента аварии в Китае. По его словам, предпосылок для роста цен со стороны потребления нет, повлиять на них может скорее снижение предложения. Как отмечает эксперт, экономика сегодня больше привлекательна для поставок высококалорийного угля в Южную Корею. Корейский рынок остается премиальным по сравнению с китайским, где скидки на российский уголь сохраняются на уровне 10%, добавляет Александр Котов.

Директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Нариман Тайкетаев замечает, что текущие цены на энергетический уголь приблизились к минимально рентабельным уровням, при этом потенциал дальнейшего снижения котировок оценивается в $10–15 за тонну. По его словам, в наиболее сложной ситуации останутся компании с высокой себестоимостью, долговой нагрузкой и протяженной железнодорожной логистикой. Более устойчивые позиции, продолжает аналитик, сохранят производители с низкой себестоимостью добычи, собственной портовой инфраструктурой и долгосрочными контрактами на перевозку.

Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников ожидает, что возобновление конфликта США и Ирана приведет к росту цен на газ, нефть и нефтепродукты, поэтому не закладывает длительного снижения цен на уголь. По его оценкам, в Китае стоимость угля средней калорийности не должна опуститься ниже $100 за тонну. В Южной Корее уголь высокой калорийности может подешеветь до $110 за тонну, однако дорожающая энергия должна развернуть тренд в ближайшее время, добавляет эксперт. Как отмечает господин Шапошников, рентабельность поставок на восток в условиях слабеющего рубля даже при высокой стоимости перевозки составит $3–5 на тонну, а дисконты значительного роста не претерпят.

Полина Трифонова