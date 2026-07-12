Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу

Составлено ИИ-Ассистентъ

Приостановка работы аэропортов Домодедово и Жуковский, а также ограничения во Внуково, как правило, связаны с обеспечением безопасности полетов на фоне атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Такие меры неоднократно вводились в аэропортах Московского региона и других городах России. Например, в мае 2025 года работа четырех московских аэропортов, включая Внуково и Шереметьево, была приостановлена, после того как над Москвой было сбито 19 беспилотников.

В период действия таких ограничений рейсы могут быть задержаны или перенаправлены на запасные аэродромы в другие города, такие как Нижний Новгород, Самара или Санкт-Петербург. Это приводит к корректировкам в расписании авиакомпаний. Влияние атак БПЛА не ограничивается московским регионом: подобные ограничения на прием и выпуск самолетов из-за угрозы беспилотников вводились в аэропортах Ярославля, Калуги, Волгограда, Саратова, Пензы, Тамбова и других городов России. Всего известно о случаях приостановки работы в 16 российских аэропортах из-за беспилотной опасности.

Меры по обеспечению безопасности полетов и приостановка работы аэропортов призваны предотвратить возможные инциденты, вызванные атаками БПЛА. При обнаружении обломков сбитых беспилотников на территории аэропорта, как это было в Домодедово, специалисты экстренных служб проводят необходимые работы.