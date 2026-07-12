Число сбитых на подлете к Москве беспилотников превысило 30

Силы ПВО сбили еще три беспилотника ВСУ, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил в Telegram мэр города Сергей Собянин. Всего с начала суток на подлете к столице сбили 36 беспилотников. Об уничтожении первых сообщалось около шести утра.

С 10:00 два московских аэропорта, Внуково и Домодедово, работают с ограничениями. Обе воздушные гавани принимают и выпускают рейсы только по согласованию. Ранее аналогичные меры вводились в подмосковном аэропорту Жуковский, но он вернулся к работе в штатном режиме в 12:36.