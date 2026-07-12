СКР возбудил дело о теракте после удара ВСУ по остановке в Энергодаре

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинского беспилотника на автобусную остановку в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Удар ВСУ был нанесен 12 июля. В результате атаки погибла женщина, еще четыре человека получили ранения.

На месте происшествия следователи и криминалисты собирают доказательства и устанавливают тип примененного беспилотника, а также все обстоятельства случившегося.

В СКР намерены дать правовую оценку действиям украинских военнослужащих, причастных к атаке на гражданский объект.