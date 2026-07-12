Из Москвы в Ереван запустили прямые автобусные рейсы

С международного автовокзала «Красногвардейский» в Москве начали отправлять прямые рейсы в Ереван. Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

Автовокзалы Москвы сейчас обслуживают более 170 междугородних и международных маршрутов. «Красногвардейский» входит в число ключевых транспортных узлов на юге города и теперь стал еще одной точкой отправления в столицу Армении.

Рейсы в Ереван будут выполняться раз в неделю, по четвергам. Билеты доступны для покупки онлайн через приложение «Метро Москвы».