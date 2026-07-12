В ЛНР при атаках ВСУ погиб человек, еще пятеро пострадали

В Луганской народной республике вечером в субботу и днем в воскресенье атакам украинских беспилотников подверглись шесть муниципальных округов. Как сообщил в Мах глава ЛНР Леонид Пасечник, один мирный житель погиб, еще пятеро получили ранения.

В Лисичанске дрон ударил по машине дорожной службы: 41-летний сотрудник погиб, его 39-летний напарник был ранен. В Сватово беспилотники атаковали мотоциклиста и автомобиль «Газель», пострадали двое мужчин.

Еще один мужчина получил ранение в Белокуракинском округе после удара рядом с частными домами. В Кременной беспилотник атаковал территорию жилого дома, после чего пострадала 75-летняя женщина.

В Старобельском округе после удара по частному дому начался пожар, а прибывшие пожарные попали под повторную атаку, но успели укрыться и не пострадали. Также в Стаханове и Кременной была повреждена техника коммунального предприятия, а в Стаханове — магазины и грузовые автомобили на территории продуктовой базы.