ВС РФ ударили по бъектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ

Российские военные за прошедшие сутки нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые, по данным Минобороны РФ, использовались в интересах ВСУ. Также были поражены места хранения дальнобойных беспилотников и склады боеприпасов.

В ведомстве сообщили, что удары наносили оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия. По утверждению министерства, поражены и пункты временной дислокации украинских подразделений.

В Минобороны уточнили, что такие объекты были поражены в 158 районах.