В Энергодаре при ударе дрона по остановке погибла женщина

Один человек погиб и еще четверо пострадали в результате атаки беспилотника на автобусную остановку в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщил в Telegram глава городской администрации Максим Пухов.

По словам господина Пухова, удар был нанесен утром в воскресенье. Погибла женщина 1971 года рождения. Трем пострадавшим помощь оказали без госпитализации, еще один человек был доставлен в медицинское учреждение.

Кроме того, в течение ночи беспилотники ударили по одному из городских магазинов. В результате повреждены элементы здания, включая крышу, фасад и остекление, однако среди людей пострадавших не было. Средства противовоздушной обороны уничтожили пять дронов.

Также сообщалось об атаке беспилотника на территорию возле детского корпуса медсанчасти Энергодара. Город, где расположена Запорожская АЭС, регулярно подвергается ударам, а сама атомная станция и прилегающие объекты неоднократно становились целью атак.