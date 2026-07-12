Рыба идет в сеть

Как стало известно “Ъ”, ГК «Доброфлот» стала совладельцем сети магазинов «Икорный», специализирующейся на торговле рыбой и морепродуктами. Это позволит рыбодобывающей компании получить собственный канал сбыта продукции, тогда как ритейлеру — доступ к сырьевой базе партнера. Сейчас производители продуктов питания инвестируют в собственную розницу, пытаясь усилить контроль над продажами, повысить рентабельность и снизить зависимость от крупных торговых сетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как рассказали “Ъ” в рыбодобывающей группе «Доброфлот», компания приобрела долю в сети розничных магазинов «Икорный». В рамках партнерства в ближайшее время будет открыт первый фирменный магазин «Доброфлот» в Москве. Гендиректор «Икорного» Евгений Шувалов заявил “Ъ”, что интеграция с группой обеспечит ритейлеру прямой доступ к ее сырьевой и производственной базе. К тому же это позволит им расширить ассортимент и гарантировать стабильность отгрузок, добавляет он.

Управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов сообщил “Ъ”, что инвестиции позволят компании нарастить объемы розничных продаж в Москве и на других ключевых региональных рынках России.

Стороны не раскрывают детали сделки. Однако, как следует из ЕГРЮЛ, в ООО «Сахалинский икорный дом», владеющем ООО «Икорный», по 37,5% получили АО «Краунинвест» и Арина Ефремова. Среди остальных собственников по 5% долей в бизнесе имеют Евгений Шувалов, Алексей Ким, Петр и Евгений Пухкаловы, а 4,99% принадлежит Алесе Зоткиной.

ООО «Икорный» — основанная в 2003 году розничная сеть, специализирующаяся на торговле дальневосточной дикой рыбой, морепродуктами и красной икрой. Частично бизнес развивается по системе франшиз. Компания управляет 127 точками в Москве, Подмосковье, Уфе и Сочи. Согласно СПАРК, в 2025 году выручка компании увеличилась на 3,6% год к году, до 1,97 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 57,13%, до 8,77 млн руб.

ГК «Доброфлот» — крупный российский рыбопромышленный холдинг, созданный в 2001 году на базе «Южморрыбфлота». Основатель и владелец компании Александр Ефремов. По собственным данным, компания занимает 16% российского рынка рыбных консервов и производит 180 млн банок такой продукции в год. В контур бизнеса входят 2 порта, 3 плавбазы, 14 добывающих судов, 3 транспортных рефрижератора, 5 береговых рыбоперерабатывающих комплексов, ремонтно-судостроительный завод, а также собственное производство тары. По данным Forbes, в 2025 финансовом году оборот группы составил 23 млрд руб.

Инвестбанкир Илья Шумов оценивает стоимость 100% долей ООО «Икорный» без учета инвестиций в бизнес от нового партнера в 200–300 млн руб. Эксперт считает, что деньги от сделки могут пойти на дальнейшее расширение числа магазинов. По его мнению, совместное развитие розничного бизнеса с партнером может способствовать росту финансовых показателей группы.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что сделка позволит ГК «Доброфлот» построить вертикально интегрированный бизнес с более высокой маржинальностью и устойчивыми продажами.

При этом, констатирует эксперт, входя в капитал уже действующей розничной сети «Доброфлот» получает готовую инфраструктуру, сформированную клиентскую базу и стабильный объем продаж. Данное партнерство позволит улучшить дистрибуцию продукции, особенно в категориях, которым сложнее добиться широкой представленности в крупном ритейле, говорит господин Бурмистров.

Одновременно производитель сможет сохранить часть розничной маржи и получить более гарантированный канал сбыта, что особенно важно для бизнеса с выраженной сезонностью закупок и необходимостью заранее планировать загрузку производственных мощностей, поясняет эксперт.

Александр Ефремов, управляющий ГК «Доброфлот», в интервью Forbes в июне 2026 года: «Мы вынуждены работать не только под свою марку, но и под СТМ сетей: это сейчас навязывают розничные сети».

Производители продуктов питания вновь начали делать ставку на собственную розницу, стремясь повысить рентабельность в условиях противостояния с сетевым ритейлом. Так, недавно производитель мясной продукции ГК «Лазаревское» объявил о планах открыть несколько магазинов в Москве (см. “Ъ” от 22 июня). Ранее издание Shopper’s также обратило внимание, что ГК «Дымов» в апреле 2026 года перезапустила сеть своих магазинов.

Владимир Комаров