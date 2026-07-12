Средства ПВО сбили 70 БПЛА в Брянской области

За прошедшие сутки в Брянской области отечественные средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку воздушных беспилотников. Врио губернатора региона Егор Ковальчук сообщил в Telegram, что было уничтожено 70 вражеских БПЛА самолетного типа.

По словам господина Ковальчука, защиту региона обеспечивали подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», спецподразделения Росгвардии по Брянской области и Брянский линейный отдел МВД России на транспорте.

Начиная с 23:45 11 июля в Брянской области действовала угроза с воздуха, о чем предупреждало региональное МЧС. Жителям рекомендовали укрываться в надежных помещениях или специальных убежищах. Врио губернатора подчеркнул, что все сбитые беспилотники были самолетного типа.