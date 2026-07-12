В самарском аэропорту задержаны несколько рейсов

В аэропорту Курумоч задерживается отправление двух самолетов в Сочи и одного в Москву. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Задержка связана с ограничениями из-за угрозы атаки БПЛА. Она объявлялась в Самарской области в воскресенье в 4:06 (MSK+1). В регионе ввели план «Ковер». Небо над Самарской областью закрыли.

Утром над Самарской областью были сбиты вражеские беспилотники. В результате атаки один человек погиб и трое пострадали, среди них — ребенок.

Раненые госпитализированы. Также повреждены частные и многоквартирные дома и одно из промышленных предприятий.

Сейчас ограничения в аэропорту Курумоч сняты. Объявлен отбой атаки БПЛА.

Георгий Портнов