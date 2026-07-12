Индия сообщила о пропавшем без вести при атаке на судно у берегов Омана
В МИД Индии заявили, что один гражданин страны пропал без вести после нападения на судно у берегов Омана. Об этом сообщило ведомство в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta).
«Мы осуждаем сегодняшнее нападение на коммерческое судно GFS Galaxy у берегов Омана. Из 11 граждан Индии, находившихся на борту, 10 были спасены, а один пропал без вести»,— уточнили в МИД.
В министерстве отметили, что индийское посольство в Омане следит за ситуацией и координирует с властями Омана поисково-спасательную операцию. Как подчеркнули в МИД, продолжающиеся инциденты с коммерческими судами в регионе вызывают серьезную тревогу. Дипведомство призвало «к немедленной деэскалации напряженности и завершению продолжающихся переговоров в поисках дипломатического решения».
12 июля Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что член экипажа контейнеровоза под флагом Кипра GFS Galaxy пропал без вести после атаки в Ормузском проливе. Судно получило серьезные повреждения на корме в девяти морских милях к востоку от Омана, а его экипаж покинул судно и погрузился на спасательную лодку. Позже Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что экипаж контейнеровоза был спасен местными властями.
Инцидент с судном GFS Galaxy является не единственным случаем в регионе, который затрагивает индийских моряков. В июне 2026 года при атаке США на танкер Settebello в Оманском заливе погибли трое граждан Индии, а 21 из 24 находившихся на борту был спасен. Власти Индии осудили эту атаку, а их МИД выразил протест временному поверенному в делах США. Месяцем ранее, в марте 2026 года, нефтяной танкер Skylight также подвергся нападению в районе оманского острова Мусандам, в результате чего пострадали четверо членов экипажа, 15 из которых были гражданами Индии.
Подобные атаки на суда, в том числе с индийскими гражданами на борту, указывают на общую нестабильность в регионе. Например, в том же Оманском заливе атаке подвергался танкер MKD VYOUM, при которой погиб один и пострадали несколько членов экипажа, среди которых были 16 индийцев. Эти инциденты подчеркивают уязвимость морских торговых путей и необходимость обеспечения безопасного судоходства, что подтверждается продолжающимися усилиями Индии по защите своих граждан и интересов в Индийском океане.