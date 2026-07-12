Аэропорт Жуковский заработал с ограничениями

В работу подмосковного аэропорта Жуковский ввели ограничения. Воздушная гавань принимает и выпускает рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram.

С 10:00 аналогичные ограничения действуют в двух московских аэропортах: Домодедово и Внуково. Ранним утром Москва подверглась налету беспилотников. С шести утра на подлете к столице сбили 29 дронов.