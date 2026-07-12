Аэропорт Жуковский заработал с ограничениями
В работу подмосковного аэропорта Жуковский ввели ограничения. Воздушная гавань принимает и выпускает рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram.
С 10:00 аналогичные ограничения действуют в двух московских аэропортах: Домодедово и Внуково. Ранним утром Москва подверглась налету беспилотников. С шести утра на подлете к столице сбили 29 дронов.
Ограничения на полеты в Московском авиаузле, включая аэропорт Жуковский, регулярно вводятся в связи с атаками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Зачастую это происходит, когда в регионе объявляется режим беспилотной опасности. Например, во время крупнейшей атаки беспилотников на российские регионы в 2025 году, когда за ночь было сбито 337 украинских БПЛА, несколько московских аэропортов, включая Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, вводили ограничения на работу, и 64 рейса были перенаправлены. В отдельных случаях ограничения в аэропорту Жуковский могли продлиться до полутора часов, и за это время самолеты могли быть отправлены на запасные аэродромы.