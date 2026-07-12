Документ об ограничениях на отгрузку бензина в Удмуртии назвали фейком

Выписка из протокола оперативного штаба правительства Удмуртии об ограничениях на объем отгрузки бензина в пользу потребителей из других регионов является фейком. Как сообщили в Центре управления регионом, поддельный документ распространялся в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЦУР Удмуртии Фото: ЦУР Удмуртии

В подложном документе от лица правительства республики утверждалось о введении ограничений на отгрузку бензина и дизельного топлива с местных нефтебаз и АЗС и о рекомендациях владельцам ограничить межрегиональные поставки 10% от объемов реализации.

Напомним, после оперативного штаба 11 июля в правительстве республики заявили о намерениях перераспределить маршруты дополнительно поступающих бензовозов в районы, не усугубив ситуация в Ижевске.