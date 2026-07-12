Число сбитых на подлете к Москве беспилотников превысило 25

Силы ПВО сбили пять беспилотников ВСУ, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram.

На месте падения обломков дронов работают сотрудники экстренных служб. Всего с начала суток на подлете к столице сбили 26 беспилотников. Об уничтожении первых мэр сообщил около шести утра. С 10:00 аэропорты Внуково и Домодедово работают с ограничениями: рейсы принимаются и отправляются по согласованию с соответствующими органами.