Власти сообщили о состоянии пострадавших при налете БПЛА под Самарой

Двое пострадавших в результате атаки беспилотников на Самарскую область находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один человек — в удовлетворительном. Об этом сообщили в правительстве региона «РИА Новости».

По данным областных властей, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. Дополнительные сведения об их состоянии не приводятся.

Ранее губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников погиб один мужчина, еще три человека, включая ребенка, получили ранения. Кроме того, повреждения получили частные и многоквартирные дома, а также одно из промышленных предприятий региона.