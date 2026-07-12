Власти сообщили о состоянии пострадавших при налете БПЛА под Самарой
Двое пострадавших в результате атаки беспилотников на Самарскую область находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один человек — в удовлетворительном. Об этом сообщили в правительстве региона «РИА Новости».
По данным областных властей, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. Дополнительные сведения об их состоянии не приводятся.
Ранее губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников погиб один мужчина, еще три человека, включая ребенка, получили ранения. Кроме того, повреждения получили частные и многоквартирные дома, а также одно из промышленных предприятий региона.
Самарская область неоднократно подвергалась атакам украинских беспилотных летательных аппаратов. Например, в ночь на 20 сентября 2025 года произошла самая массовая по числу жертв атака с начала СВО, в результате которой погибли четыре человека и один пострадал. В ходе этой атаки основной целью были объекты топливно-энергетического комплекса, в частности Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Ранее, 2 августа 2025 года, в Куйбышевском районе Самары погиб пожилой мужчина в результате падения обломков БПЛА на дачный дом.
Власти региона регулярно объявляют опасность атаки БПЛА. Так, в январе 2025 года такая опасность объявлялась трижды за неделю. Для защиты от беспилотников в Самарской области планируется формировать военизированные подразделения, а военные комиссариаты занимаются отбором граждан в мобилизационный людской резерв. В случаях атак аэропорт Курумоч в Самаре неоднократно приостанавливал работу, задерживались и отменялись рейсы, а авиасообщение в регионе в целом сталкивалось с ограничениями.