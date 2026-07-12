Обучили на арест

Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу коммерсантов Екатерину Савину и Артема Миникаева. По версии следствия, они вместе с сообщниками под видом обучения финансовой грамотности и оказания услуг обманом похитили у граждан порядка 133 млн руб. Защита фигурантов добивается признания их задержания незаконным, требует возврата изъятых у них денежных средств и передачи уголовного дела в другой регион для объективного расследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, в конце июня Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга по ходатайству ГСУ ГУ МВД по региону заключил под стражу Екатерину Савину и Артема Миникаева. Их уголовное дело был объединено в одно производство с делом еще десяти предпринимателей. Всем им вменяют особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в период с августа 2015 по сентябрь 2023 года фигуранты, действуя в составе организованной группы, якобы от имени ООО МТС, ООО «Евразия» и ООО БКС, а также других незарегистрированных компаний, обманывали граждан, предлагая услуги по инвестиционному планированию, повышению финансовой грамотности населения, подготовке кадров в финансовой сфере, сопровождению и запуску стартапов по франшизам, организации консалтингового бизнеса «под ключ», предоставлению услуг по доступу на внебиржевый рынок «Форекс» через компанию «Ларсон энд Хольц АйТи ЛТД».

Фигуранты убеждали потерпевших заключать договоры по консультационному сопровождению и управлению торговыми счетами. При этом, по мнению следствия, они «заведомо осознавали невозможность исполнения принятых обязательств».

От действий злоумышленников пострадали не менее 12 человек. Суммарно обвиняемым вменяют хищение 133 млн руб.

Уголовное дело было возбуждено в декабре 2020 года в отношении неустановленных лиц. Первые десять фигурантов были задержаны в 2023 году. Срок предварительного следствия неоднократно продлялся, приостанавливался и возобновлялся.

В ходатайстве об аресте Артема Миникаева следователь указал, что его причастность к преступлению подтверждается показаниями свидетеля и одной из обвиняемых. Также следователь заявил, что фигурант может оказать давление на других участников процесса или попробовать уничтожить доказательства. Например, двое уже арестованных предпринимателей заявили, что опасаются за свои жизнь и здоровье.

Защита полагает, что задержание господ Савиной и Миникаева не имеет достаточных правовых оснований и обусловлено обстоятельствами, связанными с изъятием денежных средств в 2020 году. Тогда в офисе Савиной были изъяты $32 тыс. и 1,8 млн руб., которые не были признаны вещественными доказательствами, а следователь в дальнейшем указывал на ошибочность их изъятия и необходимость возврата. Однако деньги не возвращены до сих пор. Следствие утверждает, что они выданы посреднику по доверенности, однако проведенная по инициативе защиты экспертиза установила подложность этой доверенности.

По мнению защиты, процессуальные права фигурантов были грубо нарушены: допросы, предъявление обвинения, очные ставки проводились с участием адвокатов по назначению, хотя защитники по соглашению передали следователю ордера при обыске. Кроме того, фактическое задержание, по подсчетам адвокатов, длилось более 54 часов до решения суда об аресте, что превышает установленный законом срок. Защита требует освободить подзащитных, исключить недопустимые доказательства, вернуть деньги и передать дело в другой регион для объективного расследования.

Ефим Брянцев