Аэропорты Внуково и Домодедово заработали с ограничениями

Московские аэропорты Внуково и Домодедово продолжают принимать и отправлять самолеты по согласованию с профильными органами. Об этом сообщила Росавиация в Telegram.

В ведомстве пояснили, что такой порядок действует в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе обеих авиагаваней. Меры введены для обеспечения безопасности полетов.

На фоне ограничений в расписании рейсов возможны изменения. Пассажирам рекомендовано заранее уточнять информацию о времени вылета и прилета через онлайн-табло аэропортов.